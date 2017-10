Zalgiris Kaunas-Real Madrid/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Zalgiris Kaunas-Real Madrid: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Eurolega, valida per la 4^giornata, si gioca giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 19:00

26 ottobre 2017 Carlo Necchi

Eurolega: diretta Zalgiris Kaunas-Real Madrid (LAPRESSE)

Zalgiris Kaunas-Real Madrid sarà diretta dagli arbitri Matej Boltauzer (Slovenia), Jakob Zamojski (Polonia) e Spiros Gkontas (Grecia). Squadre in campo giovedì 26 ottobre 2017 alla Zalgirio Arena di Kaunas, per la quarta giornata della regular season di Eurolega: palla a due prevista alle ore 19:00. In classifica lo Zalgiris Kaunas ha 4 punti frutto di 2 vittorie e 1 sconfitta, il Real Madrid (6 punti) invece risulta ancora imbattuto avendo vinto i 3 match precedenti. Nella prossima giornata la squadra lituana giocherà in casa del CSKA Mosca (venerdì 3 novembre alle ore 18), mentre le Merengues riceveranno l Khimki Mosca (giovedì 2 ore 21).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Zalgiris Kaunas e Real Madrid sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Lo Zalgiris Kaunas è reduce dalla bella vittoria di martedì sul campo del Barcellona: al Palau Blaugrana i lituani hanno sempre o quasi tenuto la testa avanti nel punteggio, costruendo un vantaggio di 8 lunghezze dopo 3 quarti e rispondendo colpo su colpo agli ultimi assalti dei catalani. Tra i protagonisti principali la guardia serba Vasilije Micic, autore di 20 punti con 9/13 dal campo ed anche 8 assist; 16 i punti del playmaker sloveno Kevin Pangos, mentre l’ala statunitense Aaron White ne ha infilati 13 nel canestro avversario. La squadra allenata da Sarunas Jasikevicius è così ripartita dopo il precedente ko sul campo del Khimki (85-77), che sarà il prossimo avversario proprio del Real Madrid. Gli spagnoli di coach Pablo Laso (fresco di rinnovo del contratto fino al 2020) risultano ancora imbattuti tra il campionato nazionale -la Liga ACB, 5 vittorie su 5- e l’Eurolega; martedì hanno battuto l’Olimpia Milano toccando il muro dei 100 punti, pur concedendone 90 all’Armani Exchange di Pianigiani. Il giovane sloveno Luka Doncic ha offerto un’altra prestazione straordinaria conclusa con 27 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate ed un indice di valutazione di 41; in doppia cifra per punti segnati anche il play argentino Facundo Campazzo (14 punti), il pivot messicano Gustavo Ayon (13 con 5 rimbalzi e 6 assist), la guardia francese Fabien Causeur (12) e il pariruolo svedese Jeffrey Taylor (11). Un bel risultato per il Real Madrid considerando anche le assenze dei vari Sergio Llull, Anthony Randolph ed Ognjen Kuzmin che saranno assenti anche questa sera (per Llull e Kuzmin in particolare i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi). Si preannuncia una bella partita a Kaunas: lo Zalgiris potrà contare anche sul fattore ambientale contro un Real Madrid sulla carta più attrezzato.

