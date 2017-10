Video/ Olimpia Milano Barcellona (78-74): highlights della partita (Basket Eurolega)

Video Olimpia Milano Barcellona (risultato finale 78-74): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 3^ giornata di Eurolega 2017-2018.

27 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Olimpia Milano Barcellona (LaPresse)

L'Olimpia Milano conquista i primi punti del girone battendo in casa il Barcellona dopo una gara molto combattuta. Ritmi alti in avvio con Il Barcellona che trova il 3-6 firmato Vezenkov. Theodore trova la prima penetrazione vincente di giornata, 7-8. I catalani puntano molto su Huertel, primo squillo di Hanga, 7-12. Moerman sigilla il primo quarto, 17-22. I blaugrana hanno panchina di grande qualità, Juan Carlos Navarro griffa 8 punti consecutivi per la fuga degli spagnolo, 19-32. Kalnietis e Theodore provano a scuotere la squadra e a risvegliare il Forum, M'Baye colpisce dalla distanza, scuote anche Bertans, ancora il play lituano per il meno 6, 31-37. Il Barcellona inizia a tremare. Importante l'impatto di Tarczewski che garantisce protezione del ferro, Milano è più che viva e con Theodore impatta a quota 39.

L'INTERVALLO

Dopo la pausa lunga arriva il primo sorpasso milanese, libero di Tarczewski, Ribas e Heurtel riportano avanti il Barcellona, Sito Alonso però non può sorridere dopo la quarta penalità di Seraphin, 44-45. I blaugrana che provano ad allungare con Huertel, 46-51. L'Olimpia però non molla con Kalnietis che combatte e firma il nuovo mini parziale, 54-53 alla penultima sirena firmato da Cinciarini. Theodore si carica i suoi sulle spalle e firma 4 punti in fotocopia per il 65-60. L'uragano Theodore continua a fare danni in area blaugrana, un tap in di un ottimo Gudaitis fa esplodere il Forum, 72-65. Moerman e Ribas mettono paura con le triple del meno tre , 74-71, Oriola si divora il canestro per riaprire i giochi, un antisportivo di Moerman chiude la sfida, 78-74 per la festa dell'Olimpia Milano.

