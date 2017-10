Avellino-Cantù/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Diretta Avellino-Cantù: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 5^giornata, si gioca sabato 28 ottobre 2017 alle ore 20:45

28 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Avellino-Cantù: qui lo statunitense Maarten Leunen, 32 anni, ala di Avellino (LAPRESSE)

Avellino-Cantù sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Fabrizio Paglialunga e Guido Federico Di Francesco. La partita del PalaDelMauro apre la quinta giornata del campionato di basket Lega A: palla a due in programma alle ore 20:45 di sabato 28 ottobre 2017. La classifica vede la Sidigas di coach Sacripanti con 6 punti e la Red October allenata da Marco Sodini a quota 4. Nella prossima giornata invece Avellino farà visita a Brindisi (domenica 5 novembre, ore 17:00), mentre Cantù sarà impegnata a Pistoia ancora in anticipo (sabato 4/11 ore 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Avellino-Cantù non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI AVELLINO

A livello di risultati è un buon momento per la Sidigas di coach Sacripanti, che ha vinto le ultime tre partite disputate tra campionato e Champions League. Mercoledì la squadra irpina è scesa in campo contro i belgi dell’Oostende per la terza giornata di coppa: un primo tempo schizofrenico ha visto gli avversari maramaldeggiare nel primo quarto (18-27) e poi Avellino recuperare nel secondo, portandosi in vantaggio prima dell’intervallo lungo (36-33). Dopo un terzo periodo equilibrato i biancoverdi hanno preso in mano la situazione negli ultimi 10’, segnando 17 punti contro gli 11 dell’Oostende ed assicurandosi i 2 punti. Decisivo il contributo di Dezmine Wells che si sta confermando un elemento importante nelle rotazioni di Sacripanti: per l’ala statunitense 20 punti con 8/12 al tiro, in doppia cifra anche la guardia Jason Rich e il playmaker uruguagio Bruno Fitipaldo (10 punti a testa). La classifica nel Gruppo D vede Avellino al quarto posto con 5 punti, quindi attualmente in corsa per la qualificazione alle Top 16 cui accederanno le prime 4 di ciascun girone. Martedì (31 ottobre) sarà la volta dello Stelmet Zielona Gora (in trasferta, ore 18:30), prima però i campani devono fare i conti con una Cantù che si presenta al PalaDelMauro dopo il bel successo di domenica scorsa su Trento. Con Fesenko ancora malconcio, coach Sacripanti dovrebbe riproporre in quintetto Fitipaldo, Rich, Wells, Maarty Leunen e il pivot senegalese Hamady Ndiaye. A disposizione anche l'ultimo arrivato: l'esperto lungo austriaco Ben Ortner che ha firmato in settimana.

QUI CANTU’

La Red October ritrova diversi suoi ex a cominciare proprio da Pino Sacripanti, nato a Cantù ed allenatore della prima squadra dal 2000 al 2007 e poi nel biennio 2013-2015. Poi oltre a Fesenko, in Brianza per alcuni mesi del 2016, anche Maarten Leunen che al Pianella ha vissuto stagioni molto positive tra il 2009 e il 2014; Jason Rich che ha avuto nei biancoblu la sua prima squadra europea (annata 2008-2009) e lo stesso Ortner, canturino nel biennio 2009-2011. Amarcord a parte, Cantù si appresta ad affrontare due trasferte di fila dall’alto coefficiente di difficoltà: dopo Avellino sarà la volta di Pistoia e coach Marco Sodini spera di uscire con almeno 2 punti in saccoccia. Nel frattempo la squadra si è ripresa dopo il traumatico derby contro Varese, perso di 31 punti due giornate fa, battendo una rivale competitiva come Trento (88-80) nell’ultimo turno; l’MVP del match è stato Jeremy Chappell che ha compilato un tabellino personale notevole: 24 punti, 6 rimbalzi, 7 recuperi e 4 assist per un indice di valutazione pari a 37. Le folate dell’ala statunitense hanno spinto l’attacco canturino, ma anche la difesa ha fatto la sua parte specie nel secondo tempo. Nel frattempo tengono banco le questioni extra campo, e in particolare lo sciopero dei giocatori che hanno disertato l’allenamento di lunedì; il general manager Tony Cappellari è dovuto intervenire chiarendo che alcuni ragazzi, nella fattispecie quelli italiani del roster, devono ancora ricevere la totalità degli stipendi pattuiti. Se non altro coach Sodini non deve fare i conti con infortuni: si va quindi verso la conferma del quintetto con Jaime Smith, Randy Culpepper, Chappell, Christian Burns e Charles Thomas.

