Brindisi-Brescia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Diretta Brindisi-Brescia: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 5^giornata, si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 18:15

29 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Brindisi-Brescia: qui lo statunitense Scott Suggs, 27 anni, ala di Brindisi (LAPRESSE)

Brindisi-Brescia sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Gianluca Sardella e Christian Borgo. Le due squadre si affrontano domenica 29 ottobre 2017 al PalaPentassuglia di Brindisi, per la quinta giornata del massimo campionato di basket: la palla a due sarà alzata alle ore 18:15. La Happy Casa Brindisi punta a sbloccare la sua classifica che al momento vede la casella dei punti ancora sguarnita, Brescia al contrario ha vinto le 4 partite precedenti e si presenta in Puglia a punteggio pieno (8 punti). Nella prossima giornata Brindisi giocherà ancora in casa contro Avellino (domenica 5 novembre ore 17:00), mentre Brescia tornerà al PalaGeorge per ricevere Reggio Emilia (domenica 5, ore 12:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Brindisi-Brescia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI BRINDISI

Non un momento facile in casa brindisina: la squadra è ancora a secco di punti in campionato e condivide l’ultimo posto con la Grissin Bon Reggio Emilia. Il calendario non ha aiutato la Happy Casa, che nei primi tre turni ha affrontato due delle avversarie più quotate (Venezia e Milano) oltre all’insidiosa trasferta di Pistoia nell’esordio. Domenica scorsa i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello hanno ceduto all’Olimpia per 93-73, calando nettamente nel secondo tempo dopo due quarti giocati ad armi pari. Nel terzo periodo in particolare Brindisi ha subito un break di 33 punti a 20, che ha finito per decidere le sorti del match. Da sottolineare la prova del pivot Cady Lalanne, il più continuo dei suoi in attacco (21 punti) e presente anche a rimbalzo (10), mentre l’ala Scott Suggs ha portato 13 punti dalla panchina. In settimana Dell’Agnello ha potuto lavorare con il gruppo al completo, anche se la giovane ala Daniel Donzelli non è ancora al cento per cento avendo ripreso da poco a lavorare con il gruppo; Brian Randle invece convive ancora con festini alla schiena ma sarà regolarmente in campo. Contro Brescia previsto uno starting five con Anthony Barber, Blaz Mesicek, Mwlenko Tepic, Randle e Lalanne.

QUI BRESCIA

Difficile porre particolari limiti alla Leonessa che sinora ha messo in riga Pesaro (707-73), Avellino (96-75), Trento (56-66) e Varese. Nel monday night di lunedì scorso la Germania Basket si è confermata in ottima forma piegando la Openjobmetis di coach Caja, reduce dal trionfo nel derby contro Cantù. Dopo un primo quarto a marce relativamente basse (17-13) Brescia ha rifilato una bella spallata prima dell’intervallo lungo, rientrando negli spogliatoi sul +18 (45-27); nella ripresa e in particolare nei 10’ finali Varese ha provato il recupero, non andando però oltre il -6 dell’ultima sirena (73-67). Per la Leonessa prova sostanziosa da parte del pivot Dario Hunt, autore di 19 punti conditi da 6 rimbalzi e 2 stoppate, mentre Luca Vitali è arrivato a 2 assist dalla doppia doppia con 14 punti e 8 assist. Ora coach Andrea Diana cerca il pokerissimo contro una Brindisi affamata di punti: il quintetto base della Germani dovrebbe essere formato dai due Vitali, Lee Moore, Marcus Landry e Hunt.

