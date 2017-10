Capo d’Orlando-Torino/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Capo d’Orlando-Torino sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Mark Bartoli e Valerio Grigioni. Si gioca a mezzogiorno di domenica 29 ottobre 2017, per la quinta giornata del massimo campionato di basket e nella cornice del PalaFantozzi. Reduce dalla sua prima vittoria nel torneo, l’Orlandina (2 punti) punta al bis nella sfida interna contro la Fiat Torino, che si presenta in Sicilia con 6 lunghezze già messe in cascina. Nel prossimo turno Capo d’Orlando giocherà ancora in casa contro Pesaro (domenica 5 novembre alle ore 17:00), mentre Torino farà visita ai campioni d’Italia di Venezia (sempre domenica 5/11 ma dalle 19:00).

Capo d’Orlando-Torino non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

Dopo essersi sbloccata domenica scorsa a Reggio Emilia, l’Orlandina di coach Gennaro Di Carlo punta a regalare la prima gioia al pubblico amico del PalaFantozzi. I siciliani ci hanno provato anche martedì, nel match di Champions League contro il PAOK Salonicco, ma ancora una volta hanno dovuto cedere il fattore campo. Colpa soprattutto di un primo tempo di rara pochezza offensiva, in cui Capo d’Orlando ha raggranellato solamente 19 punti accumulando uno svantaggio di 13 lunghezze; il risveglio della ripresa è così risultato tardivo (58-63 il risultato finale) e la squadra è così rimasta a zero punti nel Gruppo B della coppa. I giochi per la qualificazione alle Last 32 rimangono comunque aperti, anche perché il regolamento della coppa assegna 1 punti alle squadre perdenti; al momento l’Orlandina si trova all’ultimo posto ma le prime 4 posizioni distano appena 2 lunghezze, con ancora 11 partite da disputare. Per i siciliani la prossima mercoledì (1 novembre, ore 20:30) sul parquet spagnolo di Tenerife. Prima però la delicata sfida interna contro Torino, in cui coach Di Carlo potrà contare sul roster al completo: previsto un quintetto base con il turco Engin Atsur in cabina di regia, il canadese Justin Edwards come guardia, l’ucraino Denis Ikovlev e il lituano Arnoldas Kulboka nei ruoli di ala e il croato Mario Delas sotto canestro. Attenzione in particolare al giovane Kulboka che nelle ultime partita ha abituato bene i suoi tifosi: a Reggio Emilia è stato il top scorer dell’Orlandina con un season high da 19 punti.

All’opposto l’Auxilium allenata da Luca Banchi sta viaggiando a gonfie vele nella sua competizione europea, nella fattispecie l’Eurocup in cui i piemontesi hanno ottenuto 3 successi in altrettante partite. L’ultima vittima in ordine di tempo sono stati i francesi del Levallois Metropolitans (la squadra dell’ex NBA Boris Diaw), battuti sul loro campo per 73-79. Il playmaker Diante Garrett ha recitato la parte del leone concludendo con 22 punti e 4/5 al tiro pesante, mentre Lamar Patterson ha fornito un’altra prova da all-round registrando 15 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 2 rubate. Torino si trova dunque in testa e a punteggio pieno nel Gruppo A: anche in questo caso la qualificazione al turno successivo (le Top 16) sarà riservata alle prime quattro di ciascun girone. 3 sono anche le vittorie gialloblu in Lega A: quella di domenica scorsa ai danni di Pesaro è stata particolarmente sudata, dopo che nel primo tempo (41-46) e specialmente nel quarto d’apertura (17-30) l’Auxilium si è trovata ad inseguire. Il sorpasso si è concretizzato dopo l’intervallo lungo, grazie al break di 26-16 che ha spostato l’inerzia della gara: negli ultimi 10’ ci ha poi pensato Sasha Vujacic, che ha infilato 11 dei suoi 23 punti contribuendo a mettere in ghiaccio il risultato. Con i recuperi di Andre Jones e Valerio Mazzola, in campo già nell’infrasettimanale di Eurocup, il roster di Luca Banchi si presenta al completo per la trasferta siciliana: in quintetto previsti Garrett, Vujacic, Deron Washington, Patterson e Trevor Mbakwe.

