Napoli Trapani/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Trapani: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBarbuto e vale per la quinta giornata del girone Ovest di basket A2

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Trapani, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Trapani si gioca alle ore 18 di domenica 29 ottobre al PalaBarbuto: vale per la quinta giornata nel campionato di basket A2 2017-2018, girone Ovest. Situazione difficile in casa Cuore Basket: la squadra è ancora senza vittorie e ha mancato finora tutti gli appuntamenti, dunque se si vuole salvare ha bisogno di costruire qualcosa soprattutto tra le mura amiche. Trapani ha il 50% di vittorie, e dunque si mantiene in linea di galleggiamento; ha anche una differenza canestri in saldo positivo e questo ci dice di una realtà che ha tutte le possibilità di centrare la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Trapani non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere alla partita; per tutte le informazioni utili sul big match del PalaRubini potrete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, così come gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

QUI NAPOLI

Nell’ultima giornata Napoli ha perso al PalaEstra contro Siena, ma ha comunque dato segnali di risveglio: priva di Kerry Carter, a referto ma solo per fare numero, la squadra ha reagito e ha giocato una partita comunque punto a punto, chiusa con i 19 punti di un Matteo Fioravanti entrato nell’occhio del ciclone per aver mimato un gesto poco simpatico verso i tifosi della Mens Sana (cosa che ha scatenato cori, insulti e ammenda per la società toscana). La Cuore Basket offensivamente si fa valere e lo ha dimostrato anche domenica, tirando con il 39% dal perimetro; ha segnato 75,5 punti a partita che non sono pochissimi, ma ha la seconda peggior difesa del girone Ovest e con questi numeri difensivi non sarà facile andare troppo lontani. A Siena ha brillato anche Stefan Nikolic (20 punti e 5 rimbalzi con 5/7 dal campo) e in doppia cifra sono andati anche Bruno Mascolo (13) e Hrvoje Vucic, che ha segnato 11 punti aggiungendo 11 rimbalzi, ma ha tirato 5/17 (in questo modo si spiega il solo 8 di valutazione). Si aspettano innesti dal mercato per sopperire alle assenze: all’inizio della settimana era stata molto vicina la firma dell’ala Melsahn Basabe.

QUI TRAPANI

La Lighthouse arriva dalla beffarda sconfitta casalinga contro la Virtus Roma: ko per un solo punto dopo aver condotto a lungo nell’arco della partita. Pessima serata da parte di Brandon Jefferson che ha avuto appena 8 punti tirando 2/11; ha provato a sopperire Jesse Perry (21 e 8 rimbalzi) e una mano l’ha data Kenneht Viglianisi con 16 punti, ma nonostante questo la Lighthouse non è riuscita a portare a casa la vittoria dimostrandosi poco lucida negli istanti decisivi. Bisogna sicuramente migliorare nei rimbalzi offensivi: contro Roma ne sono arrivati appena 7 (29 quelli totali) e in più il dato dei tiri dal perimetro non è stato eccezionale (32%). In più appena 6 recuperi, indice di una poca aggressività difensiva e che ha impedito di far fruttare le sole 9 palle perse. Tanti aspetti sui quali coach Ugo Ducarello deve lavorare, a cominciare da questa partita. Oggi a Napoli infatti sarà comunque una bella occasione per rifarsi della sconfitta interna e arrivare a un record positivo in classifica, in una gara contro una squadra che ha tanti problemi e non è sicuramente serena nell'affrontare il match.

