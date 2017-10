Pesaro-Cremona/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Diretta Pesaro-Cremona: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 5^giornata, si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 12:00

29 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Pesaro-Cremona (LAPRESSE)

Pesaro-Cremona sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Denny Borgioni e Nicola Ranaudo. Nel week-end va in scena la quinta giornata del campionato di basket Lega A: all’Adriatic Arena di Pesaro la Vuelle padrona di casa riceve la Vanoli Cremona, appuntamento alle ore 12:00 di domenica 29 ottobre 2017. Prima della sfida diretta le due squadre si trovano appaiate in classifica con 2 punti ciascuna: nel prossimo turno invece Pesaro giocherà in trasferta contro Capo d’Orlando (domenica 5 novembre ore 17:00), in un’altra sfida delicata in chiave salvezza, mentre Cremona riceverà Sassari al PalaRadi (domenica 5/11 ore 18:15).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Pesaro-Cremona sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 12:00. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni SkyGo e PremiumPlay. I non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com; due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI PESARO

La Vuelle di coach Spiro Leka cerca altri due punti salvezza nonché il primo successo casalingo in questo campionato. Domenica scorsa i marchigiani si sono fatti rimontare da Torino nel match del PalaRuffini, nonostante il vantaggio di 13 lunghezze accumulato nel primo quarto (17-30); alla distanza è però emersa la qualità della Fiat che ha progressivamente scaldato le sue bocche da fuoco, su tutti Sasha Vujacic che ha concluso come top scorer della sfida con 23 punti. La Vuelle dal canto suo ha ritrovato l’efficienza offensiva di Dallas Moore, infortunatosi nel turno precedente: a Torino la guardia classe 1994 ha firmato 21 punti, mentre il lungo Eric Mika si è confermato in crescita arrivando ad un rimbalzo dalla doppia doppia (20 punti, 9 rimbalzi). Una brutta notizia è arrivata in settimana dall’infermeria: l’ultimo acquisto Mario Little ha infatti riportato la frattura della mano destra (quarto metacarpo) e dovrà rimanere ai box per un mese e mezzo; un peccato soprattutto perché il ventinovenne di Chicago dovrà rallentare il suo inserimento in squadra. Contro Cremona, Spiro Leka dovrebbe schierare un quintetto base con Moore playmaker, Marco Ceron guardia tiratrice, l’argentino Pablo Bertone in ala piccola e la coppia Eric Mika-Manuel Omogbo ad occupare l’area.

QUI CREMONA

Dopo aver ottenuto i suoi primi 2 punti contro Pistoia (3^giornata), la Vanoli di coach Meo Sacchetti ha perso per 92-81 sul parquet di Venezia. Nel primo tempo Cremona è riuscita bene o male a reggere il ritmo offensivo dei campioni d’Italia, che però nel terzo periodo hanno piazzato un parziale da 23-13 che di fatto ha deciso il match, nonostante un ultimo quarto volenteroso da parte dei lombardi. Nel ko per 92-81 Darius Johnson-Odom ha offerto un’altra prova offensivamente corposa: la guardia classe 1989 ha concluso con 27 punti, dopo i 34 rifilati a Pistoia una settimana prima, pur con qualche errore di troppo dall’interno dell’area (5/14 al tiro da 2). L’ex canturino si sta in ogni caso confermando come la principale opzione dell’attacco cremonese; da questo punto di vista, nella trasferta del Taliercio coach Sacchetti ha avuto risposte anche dagli altri americani, il trio Kelvin Martin-Landon Milbourne-Henry Sims che ha messo assieme 38 punti (rispettivamente 13, 11 e 14, per Sims doppia doppia con 10 rimbalzi). Nella seconda trasferta consecutiva la Vanoli spera di riallacciare il filo con il successo, anche per portarsi in vantaggio negli scontri diretti contro una concorrente. Il probabile quintetto base vede Michele Ruzzier, Johnson-Odom, Martin, Milbourne e Sims.

