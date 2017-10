Risultati Basket Serie A1/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (5^ turno)

Risultati Serie A1 basket: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 29 ottobre 2017, valide per la 5^ giornata di Lega A1.

29 ottobre 2017 Michela Colombo

Il campionato di Basket della Serie A1 torna protagonista in questa domenica 29 ottobre 2017: la massima Lega cestisca italiana infatti torna in scena con la quinta giornata e con ben 7 match messi in calendario per la giornata di oggi, che allieteranno tutti gli appassionati della palla a spicchi da mezzogiorno fino a sera. Vediamo quindi che cosa ci riserverà il calendario del 5^ turno della Serie A1 di basket, facendo conto che la giornata è già stata inaugurata ieri sera al Palasport del Mauro alla ore 20.45 dalla partita tra Avellino e Cantù. Come detto il programma sarà molto fitto: due i palla a due previsti per le ore 12.00 ovvero le partite tra Capo d’Orlando e Torino e Pesaro contro Cremona. La seconda tornata dei match del quinto turno sarà invece nel tardo pomeriggio: alle ore 17.00 avrà inizio Sassari-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Venezia; alle ore 18.15 ecco poi il fischio di inizio di Varese-Pistoia e Brindisi-Reggio Emilia. A chiudere questo intenso turno del campionato di basket ecco poi alle ore 20.15 la partita in programma al PalaTrento tra Trento e Reggio Emilia.

IN EUROPA

Anche questa domenica, come abbiamo visto, si annuncia con un turno di campionato davvero impegnativo, eppure per gran parte delle formazioni che scenderanno in campo oggi questo non sarà l’unico impegno messo in calendario questa settimana. Sono infatti ben 8 club sono stati impegnati in diverse competizioni europee, in match affatto semplici ma senza dubbio entusiasmanti, tra Champions League, Eurocup e Eurolega. Riepilogando qualche risultato della settimana vale la pena di ricordare che in Eurolega l'Olimpia Milano ha riportato la prima vittoria sul continente a spese del Barcellona, mentre in Eurocup Trento è stato sconfitto dal Tofan mentre Torino e Reggio Emilia hanno raccolto vittorie rispettivamente su Levallois e Lietkabelis. In Champions League invece Sassari e Avellino hanno battuto rispettivamente Murcia e Oostende, mentre Venezia ha battuto il Rosa Radom: Capo dì’Orlando invece ha rimediato un KO casalingo contro il Paok.

LA CLASSIFICA

Dando un occhio poi alla classifica alla vigilia di questa 5^ giornata di campionato notiamo subito che capolista rimane l’Olimpia Milano di Pianigiani, con 8 punti, gli stessi di Brescia e Venezia, distanti però in virtù della differenza punti. Rimangono fermi invece a quota 6 Virtus Bologna,Torino e Avellino mentre sono 3 i club fermi a 4 punti a circa metà classifica ovvero Sassari, settima, con Pistoia e Cantù ai gradini appena inferiori. Decima squadra in classifica ecco Varese ferma a due punti, gli stessi di Pesaro, Cremona e Capo d’Orlando: rimangono invece a quota 0 Reggio Emilia e Brindisi.

RISULTATI BASKET SERIE A1, 5^ GIORNATA

Ore 12.00 Capo d'Orlando Cantù

Ore 12.00 Pesaro-Cremona

Ore 17.00 Sassari-Olimpia Milano

Ore 17.00 Virtus Bologna-Vnezia

Ore18.15 Brindisi-Brescia

Ore 18.15 Varese-Pistoia

Ore 20.15 Trento-Reggio Emilia

CLASSIFICA

Olimpia Milano, Brescia, Verona 8

Virtus Bologna, Torino, Avellino 6

Sassari, Pistoia, Cantù 4

Varese, Pesaro, Trento, Cremona, capo d'Orlando 2

Reggio Emilia, Brindisi 0

