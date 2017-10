Sassari-Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Diretta Sassari-Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 5^giornata, si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 17:00

29 ottobre 2017

Sassari-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Massimiliano Filippini e Martino Galasso. Le due squadre si affrontano domenica 29 ottobre 2017 al PalaSerradimigni: palla a due prevista per le ore 17:00. Prima della quinta giornata la Dinamo Sassari viaggia con 4 punti in classifica, mentre l’Olimpia Milano si trova nel vagone di testa a quota 8. Nel prossimo turno il Banco di Sardegna sarà impegnato a Cremona (domenica 5 novembre, ore 18:15), per l’EA7 invece è in programma la sfida casalinga contro la Virtus Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Sassari-Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI SASSARI

Mercoledì la Dinamo ha ottenuto il suo primo successo in campo europeo espugnando il parquet del Murcia: la squadra sarda si è imposta per 78-83 con un ultimo quarto da 25 punti a 15, sugli scudi la guardia Scott Bamforth che ha sfiorato la doppia doppia (19 punti, 9 rimbalzi) e sfornato 5 assist. Doppia cifra anche per il Levi Randolph e William Hatcher, autori di 13 punti ciascuno, mentre il pivot Shawn Jones ha contribuito con 10 punti e 8 rimbalzi. La squadra allenata da Federico Pasquini si è così portata a 4 punti nel Gruppo A riavvicinandosi alla zona qualificazione (le prime 4 di ciascun girone accederanno alle Last 32), il prossimo appuntamento è in agenda per martedì (31 ottobre) quando al PalaSerradimgini arriveranno i francesi del Monaco (palla a due ore 20:30). Ora però è tempo di rivolgere l’attenzione al campionato e ad un’Olimpia Milano che si presenta nell’isola a punteggio pieno. Dal canto suo Sassari deve riscattare il ko di domenica scorsa a Bologna: gli equilibri del match sono definitivamente saltati nei 10’ conclusivi, in cui la Virtus ha prodotto il doppio nella metacampo offensiva (23-12) terminando sul +17 (89-72 il risultato finale). Con il rientro a pieno ritmo di Hatcher, coach Federico Pasquini ha recuperato tutti i suoi giocatori e potrà quindi affrontare la capolista al completo: previsto un quintetto base con l’ex Partizan Belgrado in cabina di regia e poi Bamforth, Randolph, Achille Polonara e Jones.

QUI OLIMPIA MILANO

L’Olimpia si rituffa in Lega A dopo il back-to-back di Eurolega, che l’ha vista affrontare in pochi giorni prima il Real Madrid di coach Pablo Laso e poi il Barcellona allenato da Sito Alonso. Se la trasferta contro le Merengues non è andata a buon fine (sconfitta per 100-90), il match interno con i catalani ha riservato l’atteso primo successo stagionale in campo europeo (78-74). Pur priva di Andrew Goudelock, la squadra di Simone Pianigiani ha sfoderato una prestazione gagliarda rimontando anche 15 punti di svantaggio nel primo tempo, e tenendo a bada gli avversari con una ripresa solida ed efficace. Ad orchestrare il gioco milanese è stato Jordan Theodore: il ventottenne playmaker USA ha triturato la difesa blaugrana concludendo con 19 punti, cui ha aggiunto 5 rimbalzi 7 assist e 2 palloni rubati; bene anche Mantas Kalnietis che ha portato 14 punti dalla panchina, mentre sotto i tabelloni la coppia Arturas Gudaitis-Kaleb Tarczewski si è fatta valere a rimbalzo (11 il primo, 8 con anche 11 punti il secondo). Insomma una bella iniezione di fiducia per l’Olimpia che ha incamerato i primi due punti della regular season: il prossimo ostacolo sarà la trasferta di Tel Aviv contro il Maccabi (giovedì 2 novembre, ore 20:05). A Sassari probabile l’assenza di Goudelock, che settimana scorsa ha rimediato un lieve stiramento all’adduttore destro: senza di lui Pianigiani dovrebbe riproporre lo starting five con Theodore, Dairis Bertans, Vlado Micov, Amath M’Baye e Marco Cusin.

