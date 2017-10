Scafati Siena/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest, 5^ giornata)

Diretta Scafati Siena: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaMangano ed è valida per la quinta giornata del girone Ovest di basket A2

29 ottobre 2017 Redazione

Diretta Scafati Siena, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Scafati Siena, valida per la quinta giornata nel girone Ovest di basket A2 2017-2018, si gioca alle ore 18 di domenica 29 ottobre. Al momento la situazione di classifica vede le due squadre separate da una sola vittoria, ma è presto per tracciare bilanci: Scafati, 3-1 il record, è nel gruppetto di quattro squadre che inseguono la capolista Casale Monferrato, mentre Siena ha il 50% di vittorie e dunque è un passo più sotto. Entrambe corrono per un posto nella griglia dei playoff, dunque da questo punto di vista vincere questa partita potrebbe essere importante anche in termini di sfida diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Scafati Siena in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per questa partita; per le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, potete consultare il sito ufficiale del campionato che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

QUI SCAFATI

L’unica sconfitta maturata dalla Givova è arrivata alla prima giornata sul campo di Rieti, e se vogliamo è stata anche inattesa; poi solo vittorie, comprese le due consecutive in trasferta - entrambe a Roma, contro Virtus ed Eurobasket. Una squadra che sa segnare tanto (101 punti contro Cagliari, 92 nella prima della capitale) ma sa anche vincere con difesa e gestione, come dimostrato dal 67-64 sulla Leonis. Una partita nella quale solo due giocatori sono andati in doppia cifra (Anthony Miles con 26 punti e Brandon Sherrod con 14) e dove Scafati ha tirato con il 44% da 2 punti e il 33% dal perimetro; la vittoria però è arrivata costringendo Eurobasket al 39% e al 30% rispettivamente, controllando le palle perse (10) e la lotta a rimbalzo, finita sostanzialmente pari. Una gara strana, nella quale a parte i due americani nessun giocatore campano ha anche solo raggiunto la doppia cifra per valutazione; questo però ci dimostra esattamente perchè la Givova può essere un pericoloso cliente per la promozione, avendo due dimensioni con le quali essere efficace. In più i due colpi esterni sono decisamente importanti per la classifica e la corsa ai playoff.

QUI SIENA

La Soundreef arriva dalla vittoria su Napoli, ma per il momento il suo rendimento resta altalenante: in trasferta infatti la Mens Sana ha sempre perso, cadendo all’esordio a Casale Monferrato e poi andando ko anche a Trapani. Quello che preoccupa coach Giulio Griccioli è in particolare il diverso approccio offensivo: se al Palaestra Siena ha segnato una media di 93,5 punti, fuori casa il dato dice 70,5. Naturalmente è ancora troppo presto per tracciare bilanci approfonditi su questo, ma sono numeri da cui partire; in ogni caso contro il Cuore Basket ha funzionato tutto o quasi (il 39% da 2 punti è stato corroborato dal 45% dall’arco), con Devin Ebanks a tirare la carretta (31 punti e 11 rimbalzi per 36 di valutazione) e Elston Turner a dargli una mano (21 con 6/11 dal campo), quello che va migliorato è l’inserimento degli altri nel contesto, perchè per il momento questa squadra sembra reggersi troppo sul rendimento degli americani, lasciando intendere che in una giornata storta delle due punte di diamante le cose possano farsi tremendamente più complicate.

