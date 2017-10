Trento-Reggio Emilia/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Diretta Trento-Reggio Emilia: streaming video raiplay.it, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 5^giornata, si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 20:45

29 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Trento-Reggio Emilia (LAPRESSE)

Trento-Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Emanuele Aronne e Alessandro Nicolini. La sfida del PalaTrento, in programma dalle ore 20:15 di domenica 29 ottobre 2017, completa il quadro della quinta giornata di Lega A. Pur se ben accreditate per un campionato ambizioso, entrambe le squadre hanno raccolto poco in questo avvio di campionato: 2 punti per Trento e ancora nessuno per Reggio Emilia, che cerca il suo primo successo. Nella prossima giornata l’Aquila sarà impegnata a Varese nel secondo anticipo del sabato (4 novembre, inizio ore 20:45), Reggio Emilia invece farà visita a Brescia nel lunch match domenicale (5 novembre ore 12:00).

TRENTO-REGGIO EMILIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Trento-Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello Sky Box: collegamento con il PalaTrento dalle ore 20:10 e telecronaca dalle 20:15. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it e su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI TRENTO

L’Aquila di coach Buscaglia è uscita sconfitta dal match infrasettimanale di Eurocup, facendosi rimontare dai turchi del Tofas Bursa che hanno espugnato il PalaTrento per 88-91, dopo aver conosciuto uno svantaggio anche di 17 lunghezze. Un vero peccato per la Dolomiti Energia che ora si trova sul fondo del Gruppo D, anche se la situazione di classifica rimane aperta. Mercoledì (1 novembre) i bianconeri faranno visita agli spagnoli del Gran Canaria, appaiati a quota 2 punti, mentre questa sera se la vedono con una Reggiana desiderosa di sbloccarsi in campionato. D’altro canto anche Trento cerca riscatto, dopo aver perso le ultime 3 giornate di campionato: domenica scorsa Toto Forray e compagni sono caduti a Desio per mano di Cantù: trascinata dal suo capitano Chappell, la squadra brianzola si è portata a casa una sfida equilibrata con il punteggio di 88-80; all’Aquila non sono bastati i 15 punti con 8 rimbalzi del portoghese Joao Gomes, né la doppia doppia registrata da Dominique Sutton (14 punti, 12 rimbalzi). 10 punti in 29 minuti per il play messicano Jorge Gutierrez, che prosegue nel suo inserimento dopo l’infortunio accusato a settembre: in Eurocup l’ex Trabzonspor ha toccato il suo massimo stagionale a quota 18 punti (ma con 7 palle perse). Senza indisponibili l’Aquila dovrebbe presentarsi in campo con Gutierrez, Shavon Shields, Sutton, Gomes e Chane Behanan.

QUI REGGIO EMILIA

Il turno infrasettimanale di coppa ha invece sorriso alla Grissin Bon di Max Menetti, andata ad imporsi per 75-82 sul parquet del Litkabelis di Panevezys. La sfida in terra lituana si è sviluppata sui binari dell’equilibrio per tre quarti, poi nell’ultimo Reggio Emilia è riuscita a piazzare lo sprint decisivo segnando 7 punti in più degli avversari (20-27). Amedeo Della Valle si è confermato in forma, concludendo ancora come top scorer della sua squadra e del match: con i 22 rifilati al Litkabelis la media del figlio d’arte in coppa è salita a 22,3. Finalmente si è rivisto anche il miglior Julian Wright: il pivot USA, che al PalaTrento ben conoscono per i trascorsi bianconeri nel 2015-2016, ha estratto dal cilindro la sua miglior prova stagione, perlomeno in termini statistici visti i 16 punti e gli 11 rimbalzi catturati. Grazie al successo di Panevezys la Reggiana ha guadagnato la terza posizione nel Gruppo B, e in settimana (mercoledì 1 novembre, ore 20:30) riceverà gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme. In campionato la situazione è più delicata: anche se siano solo all’inizio la Reggiana non aveva mai cominciato con 4 ko, nella gestione Menetti. Domenica scorsa è arrivata la sconfitta casalinga contro Capo d’Orlando, corsara al PalaBigi per 69-75 nonostante un Della Valle da 26 punti (21 dei quali nel primo tempo e 16 nel solo secondo periodo). La società è in procinto d’ingaggiare un lungo in più per rinforzare il roster: in tal senso sembra vicina la firma di Tautvydas Lydeka, esperto lituano l’anno scorso a Sassari. Al PalaTrento lo starting five di coach Menetti dovrebbe comprendere Federico Mussini, Della Valle, Manuchar Markoishvili, Jalen Reynolds e Landing Sanè.

