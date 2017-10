Trieste Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Est)

Trieste Fortitudo Bologna va in scena al PalaRubini domenica 29 ottobre, alle ore 12: straordinario anticipo nella quinta giornata del girone Est di basket A2 2017-2018. E’ la riedizione della semifinale playoff dello scorso anno: basterebbe questo a delineare la posta in palio, ma c’è anche il fatto che le due squadre sono le uniche ancora a punteggio pieno nel girone e dunque, comunque vada a finire, ci sarà una nuova capolista nel torneo. Un testa a testa tutto da vivere dunque.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trieste Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere alla partita; per tutte le informazioni utili sul big match del PalaRubini potrete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, così come gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

QUI TRIESTE

L’Alma fino a qui ha segnato una media di 79,7 punti a fronte dei 71,5 subiti; non sono mai state vittorie nette, in casa per esempio sono arrivati il +9 contro Forlì e il +8 su Imola. Una squadra che però è ormai consapevole delle sue forze e sa vincere anche senza dominare per 40 minuti. La conferma di Javonte Green è forse il punto più importante rispetto allo scorso anno: l’americano sta ripagando in pieno la fiducia e nella scorsa giornata (vittoria a Bergamo) ha segnato 20 punti con 11 rimbalzi, arrivando a 21,7 e 7,7 come medie nell’arco della stagione. Non solo: Green tira con il 62% da 2 punti (dall’arco invece è ampiamente rivedibile, pur non essendo una soluzione che esplora troppo spesso). In più Juan Fernandez e Alessandro Cittadini offrono soluzioni di esperienza come asse play-centro, in regia è stata confermata la verve di Roberto Prandin e come secondo americano è arrivato Laurence Bowers (che però sarà ai box per alcune settimane, assenza pesante per Eugenio Dalmasson), che lo scorso anno ha segnato 20,2 punti a partita con la maglia di Ferrara - nel 2015-2016 era a Capo d’Orlando.

QUI BOLOGNA

Prosegue senza sosta il dominio della Consultinvest Bologna: la squadra di Matteo Boniciolli ha 80,5 punti per partita subendone 73,2 ma dà sempre la sensazione di essere tremendamente superiore agli avversari. Come la scorsa domenica, quando ha battuto Orzinuovi: Stefano Mancinelli ha infilato una doppia doppia da 16 punti e rimbalzi in una giornata in cui Alex Legion si è “limitato” a 8 tiri dal campo (segnando comunque 14 punti) e l’altro americano Demetri McCamey ha tirato 1/4 dal perimetro. E’ questo il reale valore aggiunto della Fortitudo: un roster amplissimo nel quale tanti giocatori possono diventare protagonisti e portare punti in cascina. E’ vero per i tre citati, ma il discorso si estende anche a Daniele Cinciarini, Robert Fultz e Nazzareno Italiano: non sono magari realizzatori purissimi ma in questo contesto possono fare la differenza. Finora il calendario è stato piuttosto morbido, ma non ci sono dubbi sul fatto che sia Bologna la reale candidata a vincere il girone Est; la musica potrebbe cambiare nei playoff per un rendimento esterno non sempre impeccabile, ma con il primo posto in regular season anche questo diventerebbe un dettaglio.

