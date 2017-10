Varese-Pistoia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Diretta Varese-Pistoia: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 5^giornata, si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 18:15

29 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Varese-Pistoia: qui lo statunitense Antabia Waller, 29 anni, guardia di Varese (LAPRESSE)

Varese-Pistoia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Mauro Belfiore. Appuntamento al PALA2A di Masnago per la sfida tra la Openjobmetis padrona di casa e la The Flexx Pistoia: si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 18:15. Nella classifica della Lega A 2 punti separano le squadre: 2 per Varese e 4 di Pistoia, entrambe sono state sconfitte nell’ultimo turno. La prossima giornata vedrà Varese impegnata ancora in casa contro Trento, nel secondo anticipo di sabato 4 novembre (inizio ore 20:45), mentre in contemporanea Pistoia riceverà Cantù al PalaCarrara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Varese-Pistoia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VARESE

La Openjobmetis di coach Attilio Caja spera che a livello di calendario il peggio sia passato: finora i lombardi hanno affrontato le tre squadre in testa a punteggio pieno ovvero Venezia, Olimpia Milano e Brescia, oltre ai rivali storici di Cantù contro cui sono maturati i primi (e finora unici) 2 punti stagionali. Lunedì scorso Varese è caduta al PalaGeorge di Montichiari contro la Leonessa, perdendo contatto nel secondo quarto in cui gli avversari hanno segnato il doppio (28 punti a 14), procurandosi un vantaggio di 18 lunghezze. Dopo un terzo periodo ad armi pari la Openjobmetis ha tentato il rientro di prepotenza negli ultimi 10 minuti, riuscendo però a rattoppare solamente sino al meno 6 (73-67 il risultato finale). La guardia Antabia Waller ha guidato i marcatori biancorossi con 15 punti, mentre il pivot Tyler Cain si è confermato una presenza con cui fare i conti a rimbalzo, catturandone 12; di contro il play Cameron Wells, acquistato in estate per rivestire i panni del leader offensivo, fatica a carburare ed anche contro Brescia ha prodotto poco (4 punti e 3 assist in 23 minuti). In ogni caso, questa prima fetta di campionato ha mostrato una Varese coriacea soprattutto nella metacampo difensiva, mentre in attacco i meccanismo paiono ancora da oliare. Negli ultimi giorni coach Caja ha potuto lavorare con la squadra al completo: per il match con Pistoia si va verso la riproposizione del quintetto con Wells, Waller, Stan Okoye in ala piccola, Giancarlo Ferrero e Cain.

QUI PISTOIA

La The Flexx deve fare i conti con l’assenza del suo attaccante di punta ovvero Tyrus McGee: la guardia classe 1991 ha deciso in accordo con la società di operarsi alla mano sinistra, per superare la frattura allo scafoide carpale; i tempi di recupero sono stati stimati in due mesi, nel frattempo è plausibile un nuovo innesto come confermato dalla stessa Pistoia tramite un comunicato ufficiale. In ogni caso a Varese la squadra dovrà fare a meno dell’ex Venezia, che nelle prime 4 giornate -pur limitato dal problema di cui sopra- ha prodotto 11 punti di media. Già nell’ultimo match perso contro Avellino (71-86), McGee era rimasto in campo appena un quarto d’ora (anche per problemi di falli) costringendo coach Vincenzo Esposito a rimescolare le sue carte. Il testimone di leader offensivo potrebbe passare nelle mani di Marcus Kennedy, a sua volta in non perfette condizioni (reduce da distorsione a una caviglia) ma capace domenica scorsa di mettere a referto 13 punti e ben 17 rimbalzi, che hanno alzato le sue medie rispettive a 10 e 11,3. Attenzione anche all’ala Jayden Bond, taciturno contro Avellino (4 punti) ma in evidenza nei due match precedenti. Per tutto il resto c’è Ronaldo Moore, che ormai conosce bene il campionato italiano e le richieste di Esposito. A Masnago sarà il playmaker a guidare lo starting five che dovrebbe comprendere anche l’ex di turno Fabio Mian, Bond, Raphael Gaspardo e Kennedy.

