Virtus Bologna-Venezia/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 5^giornata)

Diretta Virtus Bologna-Venezia: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A, valida per la 5^giornata, si gioca domenica 29 ottobre 2017 alle ore 17:00

29 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Virtus Bologna-Venezia (LAPRESSE)

Virtus Bologna-Venezia sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Michele Rossi e Matteo Boninsegna. Partita in programma domenica 29 ottobre 2017 al PalaDozza di Bologna, con palla a due alle ore 17:00: si gioca per la quinta giornata del massimo campionato di basket. In cui la neopromossa Virtus Bologna ha già messo da parte 6 punti, frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta, mentre i campioni in carica di Venezia hanno sempre vinto raccogliendo tutti gli 8 punti disponibili. Nel prossimo turno la Virtus Bologna sarà impegnata ad Assago contro l’Olimpia Milano (domenica 5 novembre ore 20:45, diretta tv su Rai Sport), Venezia invece tornerà tra le mura amiche del Taliercio per ricevere Torino (5/11 ore 19:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Virtus Bologna-Venezia sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 17:00. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni SkyGo e PremiumPlay. I non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com; due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Match molto interessante tra due squadre in buona forma. La Virtus di coach Alessandro Ramagli attende i campioni d’Italia reduce da 3 vittorie consecutive, nelle quali ha sempre superato gli 80 punti segnati: tra i giocatori più caldi Alessandro Gentile, che ha marchiato la serie positiva della squadra con prestazioni individuali di alto livello. Nell’ultimo turno, in cui le V nere hanno piegato la Dinamo Sassari, l’ex capitano dell’Olimpia Milano ha infilato 15 punti accompagnati da 9 rimbalzi e 6 assist; in doppia cifra anche Pietro Aradori (17 punti9 e Michael Umeh (14). La partita si è risolta nell’ultimo quarto, in cui Bologna ha segnato quasi il doppio rispetto agli avversari (23 punti contro i 12 del Banco di Sardegna) spiccando il volo verso l’89-72 finale. Per la sfida interna contro Venezia coach Ramagli può contare su quasi tutto il roster, l'unico dubbio riguarda proprio Alessandro Gentile che in settimana ha accusato problemi agli adduttori; settimana scorsa invece è rientrato il fratello Stefano, che aveva perso per infortunio i due turni precedenti. Il quintetto base della Virtus dovrebbe comprendere Oliver Lafayette, Aradori, A.Gentile, Klaudio Ndoja e il pivot Marcus Slaughter.

QUI VENEZIA

Trasferta sulla carta molto insidiosa per la Reyer, che in settimana è tornata in campo per la terza giornata della Basketball Champions League. Contro i polacchi del Rosa Radom gli orogranata sono partiti male, segnando appena 6 punti ma riuscendo a reagire subito dopo con un contro parziale di 31 punti a 17, che ha ridotto a sole 2 lunghezze lo svantaggio a metà partita. Dopo l’intervallo lungo Venezia ha gestito la situazione con autorità mantenendo sempre la testa avanti nel punteggio, fino al 71-81 dell’ultima sirena. Doppia cifra per 6 giocatori e in particolare 16 punti del croato Hrvoje Peric. La Reyer si è così confermata tra le prime quattro nella classifica del Gruppo C, e settimana prossima riceverà i francesi dello Strasburgo (mercoledì 1 novembre, ore 20:30); prima però la squadra di Walter De Raffaele deve rimettere la testa sul campionato e in particolare sulla Virtus Bologna. Per la trasferta del PalaDozza sono da verificare le condizioni di Stefano Tonut, mentre il ceco Tomas Kyzlink rimane indisponibile. Il probabile starting five vede MarQuez Haynes in cabina di regia, Dominique Johnson nel ruolo di guardia, Gediminas Orelik (16,3 punti di media in campionato) in ala piccola, Peric da numero 4 e Mitchell Watt come pivot.

© Riproduzione Riservata.