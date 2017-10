Video / Brindisi Brescia (69-78): highlights della partita (basket Serie A1 5^ giornata)

Video Brindisi Brescia (risultato finale 69-78): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida nella 5^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018.

30 ottobre 2017 Umberto Tessier

Brescia non si ferma più, quinta vittoria di fila e primato consolidato in classifica. Per Brindisi sono invece cinque le sconfitte consecutive, che confermano la crisi della formazione di Dell’Agnello. La gara all'inizio è equilibrata. Al 6’ è la Germani a condurre, l’ingresso di Giuri e il dominio sotto canestro di Lalanne permettono a Brindisi di confezionare un bel break di 7-0, che il vale il vantaggio di un possesso (17-14). Ma un Moss in serata di grazia, 12 punti in 6’, riportano Brescia al comando con una sostanziosa doppia cifra di vantaggio, 22-32. Brindisi reagisce ma poi si spegne prima di fare i conti con la mira dei fratelli Vitali infallibili dall’arco.

LA LEONESSA REAGISCE

La forza della Germani Brescia è la capacità di esibire un collettivo capace di portare diversi protagonisti nelle diverse fasi della gara. Suggs e Randle, con due triple consecutive e tanta difesa permettono a Brindisi di restare dentro la gara e andare sul meno due riaprendo la partita. In 4’ la Germani Brescia torna prepotentemente padrona della gara andando sul più nove. Con la sola forza dell'orgoglio Brindisi fa di tutto per restare nella scia degli avversari ma Brescia è di molto superiore. A 90’’ dal termine Luca Vitali e Moss risolvono il match con due canestri che spengono le ultime speranze dei brindisini.

