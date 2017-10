Video/ Trento Reggio Emilia (91-69): highlights della partita (Basket Serie a1 5^ giornata)

Video Trento Reggio Emilia (risultato finale 91-69): gli highlights della partita di basket valida nella 5^ giornata del campionato di Serie a1 2017-2018.

30 ottobre 2017 Fabio Belli

Video Trento Reggio Emilia (LaPresse)

Con una grande prova corale e degli strappi veri e propri nel gioco nel secondo e nell’ultimo quarto, la Dolomiti Energia Trentino batte nettamente in casa la Grissin Bon Reggio Emilia nel posticipo serale della Lega A di Basket. 92-69 il punteggio finale per Trento, che con questo risultato sale a quota 4 punti in classifica, per la Reggiana l’inizio è shock con 5 sconfitte in altrettante partite disputate in campionato. E dire che l’avvio di match era stato molto equilibrato, il primo quarto si era concluso con il punteggio di 15-15 e sotto canestro le due squadre se l’erano cavata molto bene, mettendo in mostra una grande difesa. Si cominciava però a intravedere la giornataccia al tiro di alcuni elementi della Reggiana, a partire da Della Valle, mentre Silins per Trento partita con uno strepitoso 4 su 4 da tre punti. Nel secondo quarto, come detto ecco il primo strappo con Trento che chiude il parziale sul 29-19 a proprio favore. Reggio migliora sotto canestro ma crolla letteralmente in difesa, mentre assieme a Slims sale in cattedra Flaccadori per i padroni di casa.

L'INTERVALLO

L’equilibrio torna nel terzo quarto che Reggio Emilia chiude a +1, 21-20, ma con 9 punti di vantaggio Trento può senza dubbio gestire al meglio il quarto finale. Che si rivela un massacro per Reggio, con Forray che sale a 15 punti complessivi e Silins a 20, mentre al di là dei 18 punti di Mussini, gli emiliani fanno fatica al tiro con medie realizzative a volte inferiori al 50% sotto canestro. L’ultimo quarto si chiude 28-14 per Trento, che dilaga chiudendo il match sul 92-69 finale, eloquente della superiorità espressa in gara.

