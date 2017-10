Video/ Varese Pistoia (81-73): highlights della partita (Basket Serie A1, 5^ giornata)

Video Varese Pistoia (risultato finale 81-73): highlights e azioni salienti della partita di basket valida nella 5^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018.

30 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Varese Pistoia (LaPresse)

Varese batte Pistoia grazie ad un grande Wells in una partita molto combattuta. Pistoia vola a +6 grazie a Kennedy e Bond , costringendo Caja a chiedere il primo timeout poco dopo il quarto minuto. La pausa fa davvero bene ai padroni di casa che ingranano. Una decisa schiacciata di Pelle e una tripla di Hollis firmano il sorpasso sempre dall’arco. Il contributo di Avramovic è molto importante e consente alla squadra di Caja di chiudere sul +2 il primo quarto. Varese è carica e prova a incrementare il vantaggio nella seconda frazione: Hollis e un tiro da tre di Waller, valgono il +7 ma Moore, prima pareggia e poi permette a Pistoia di riportarsi avanti. Si continua a giocare punto a punto fino a quando Wells non diventa protagonista assoluto. Canestro dalla linea di fondo, una stoppata a Laquintana e un tiro preciso dalla media per il 44-39.

LA RIPRESA

La ripresa incomincia con il +7 di Avramovic e al 25’ Varese è +6 con i due tiri liberi messi nella retina da capitan Ferrero. Pistoia però non molla e Bond firma il nuovo sorpasso. La tripla di Magro dà agli ospiti altro vantaggio che Laquintana fa lievitare fino al più sei. L’ultimo quarto si apre con il massimo vantaggio di Pistoia, sul +8 grazie a Moore. Ma Varese non molla e si rifà sotto con le triple di Wells e Avramovic che poi pareggia Il play serbo Avramovic si scatena e fa anche il canestro del +2. Sanadze controsorpassa dall’arco e poi le squadre vanno punto a punto fino a quando Wells infila nella retina il tiro da tre del +5. quando da giocare resta 1'18". Varese difende bene e chiude incrementando con il due su due dalla lunetta per il definitivo +7.

