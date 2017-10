Sassari-Monaco/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Sassari-Monaco: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita della Basketball Champions League, valida per la 4^giornata, si gioca martedì 31 ottobre 2017 alle ore 20:30

31 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Sassari-Monaco (LAPRESSE)

Martedì 31 ottobre torna in campo la Dinamo Sassari, che riceve i francesi del Monaco nella quarta giornata della Basketball Champions League. Appuntamento al PalaSerradimigni dalle ore 20:30, per un match che si presenta affascinante quanto insidioso per i padroni di casa. La classifica del Gruppo A vede infatti il Monaco di coach Zvezdan Mitrovic in testa a punteggio pieno (6 punti), seguito dal trittico Oldenburg-Murcia-Pinar Karsiyaka a 5; poi Dinamo Sassari, Krasnojarks e Juventus Utena a quota 4 e infine l’Hapoel Holon ultimo con 3 punti. Il regolamento della Champions League assegna 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta; al termine di questa fase le prime 4 squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup. Nel prossimo turno Sassari giocherà in Lituania contro la Juventus Utena (mercoledì 8 novembre, ore 18:00), il Monaco invece ospiterà i tedeschi dell’Oldenburg (sempre mercoledì 8/11 ma dalle 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

La partita della Basketball Champions League tra Sassari e Monaco sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Con un’ottima prestazione globale, Sassari ha infilato all’Olimpia Milano la prima sconfitta in campionato: è successo domenica al PalaSerradimigni, dove la sfida valida per la 5^giornata si è conclusa sul 90-69 a favore dei sardi. Che sono stati capaci di aggiudicarsi tutti i parziali dei 4 periodi, finendo per accumulare un vantaggio di 21 lunghezze; un dato non da poco pur considerando la fatica cumulativa di Milano, sbarcata sull’isola con un impegnativo back-to-back d’Eurolega sul groppone. Ciò toglie poco alla partita di Sassari che ancora una volta ha potuto contare su un luccicante Scott Bamforth: la guardia statunitense ha terminato come top scorer della serata a quota 19 punti, cui ha aggiunto 7 rimbalzi, 2 recuperi e 5 assist per una valutazione di 28. Bene anche il lungo croato Darko Planinic, che ha scelto l’avversario più difficile per toccare il suo season high (17 punti uscendo dalla panchina, con un perfetto 6/6 dal campo), doppia cifra anche per Achille Polonara (11 punti + 4 assist) e Shown Jones (10 punti). Il Banco di Sardegna è così riuscito a dar seguito al successo di settimana scorsa in Champions League, ottenuto sul campo del Murcia per 78-83: anche al Palacio de los Deportes è stato Bamforth ad illuminare la scena, sfiorando la doppia doppia con 19 punti e 9 rimbalzi oltre a 5 assist per i compagni; contro gli spagnoli la Dinamo ha saputo rimontare nell’ultimo quarto, grazie ad un parziale di 15-25 che ha ribaltato l’inerzia della partita e soprattutto la situazione di punteggio. Con i 2 punti conquistati la squadra di Federico Pasquini è salita al quinto posto nel Gruppo A, dunque in scia per la qualificazione alle Last 32. Ora il test sulla carta più impegnativo contro la capolista Monaco, che risulta una delle due squadre ancora imbattute in questa Champions League (l’altra sono i tedeschi del Bayreuth nel Gruppo C). Domenica (5 novembre, ore 18:15) invece la Dinamo affronterà la trasferta di Cremona per la sesta giornata di Lega A. Con tutti i giocatori finalmente a disposizione, coach Pasquini dovrebbe riproporre il quintetto con Hatcher in cabina di regia, Bamforth nel ruolo di guardia, Levi Randolph e Polonara nei ruoli di ala e Shawn Jones sotto canestro.

