Zielona Gora-Avellino/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Zielona Gora-Avellino: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita della basketball Champions League si gioca martedì 31 ottobre 2017 alle ore 18:30

31 ottobre 2017

Diretta Zielona Gora-Avellino: qui l'argentino Ariel Filloy, 30 anni, playmaker di Avellino (LAPRESSE)

Zielona Gora-Avellino si gioca martedì 31 ottobre alle ore 18:30, ed è valida per la quarta giornata della Basketball Champions League 2017-2018. Le due squadre sono incluse nel Gruppo D che prima di questo turno vede la seguente situazione di classifica: Besiktas, CEZ Nymburk, Nanterre, Avellino ed Aris Salonicco 5 punti, Zielona Gora e Ostenda 4, Telekom Bonn 3. Al termine di questa fase le migliori 4 di ciascun girone accederanno alle Last 32, mentre quinta e sesta retrocederanno in FIBA Europe Cup. Il regolamento della Champions League assegna 2 punti per vittoria e 1 alla sconfitta. Nella prossima giornata i polacchi dello Zielona Gora giocheranno in trasferta sul parquet di Ostenda (martedì 7 novembre, ore 20:30), Avellino invece riceverà i cechi del Nymburk al PalaDelMauro (mercoledì 8/11, ore 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Basketball Champions League tra Zielona Gora e Avellino sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche. Sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello SkyBox, andrà in onda una replica della partita dalle ore 20:30.

LA SITUAZIONE

Settimana scorsa Avellino ha battuto i belgi dell’Oostende per 66-57, dopo una partita cominciata male (sotto 18-27 dopo il primo quarto) ma proseguita in crescendo, fino ad un ultimo periodo da 17 punti a 11 che ha definitivamente stroncato la resistenza dei belgi. Dezmine Wells è stato il miglior marcatore della partita con i suoi 20 punti, frutto di un’ottima prestazione balistica (8/12 al tiro dal campo), mentre Bruno Fitipaldo e Jason Rich hanno contributo con 10 punti a testa. Nel week-end di campionato è poi arrivato un altro successo per la Sidigas, che sempre al PalaDelMauro ha piegato la Red October Cantù con il punteggio di 86-71. La sfida si è decisa negli ultimi 10 minuti, in cui gli irpini hanno rifilato l’ultima spallata agli avversari con un break di 22-14. Particolarmente intensa la prova dell’ala Thomas Scrubb, che in soli 20 minuti sul parquet ha sfiorato la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi; bene anche l’ex di turno (uno dei tanti) Maarten Leunen, top scorer dei suoi a quota 17 punti con anche 6 rimbalzi e 3 assist. La vittoria di sabato ha permesso ad Avellino di salire a 8 punti in classifica, raggiungendo l’Olimpia Milano sconfitta a Sassari e a sole 2 lunghezze dalla vetta, occupata dalla strana coppia Venezia-Brescia. Ora coach Sacripanti e i suoi ragazzi tornano a concentrarsi sulla Champions League: l’attuale classifica del Gruppo D lascia aperti gli scenari, sarà comunque importante vincere per non rischiare di scivolar fuori dai primi quattro posti, che come detto assegneranno la qualificazione alle Last 32. Domenica prossima la Scandone farà visita a Brindisi per la sesta di Lega A: palla a due alle ore 17:00. In Polonia coach Sacripanti, ancora privo del pivot ucraino Fesenko, dovrebbe schierare in quintetto base composto da Fitipaldo, Rich, Wells, Leunen e Hamady Ndiaye.

