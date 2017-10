Capo d’Orlando-Pistoia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Capo d'Orlando-Pistoia: qui Gennaro Di Carlo, 44 anni, allenatore dell'Orlandina ()LAPRESSE

Capo d’Orlando-Pistoia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Emanuele Aronne e Denis Quarta. Nell’ultimo week-end è scattato il campionato di basket Lega A 2017-2018: la prima giornata si chiude con la sfida del PalaFantozzi che oppone i padroni di casa dell’Orlandina alla The Flexx Pistoia; la palla a due è in programma per le ore 20:30 di giovedì 5 ottobre 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Capo d’Orlando-Pistoia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Il sito web ufficiale legabasket.it metterà a disposizione una schermata azione per azione del match con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

QUI CAPO D’ORLANDO

Entusiasmo in casa siciliana: nei giorni scorsi la squadra allenata da Gennaro Di Carlo ha ottenuto la sua prima, storica qualificazione ad una competizione europea. Nella fattispecie la Basketball Champions League, che quest’anno vive la sua seconda edizione e che nella passata stagione è stata vinta dagli spagnoli del Canarias (la Reyer Venezia, poi campione d’Italia, si era fermata alle semifinali). Capo d’Orlando è stata impegnata nel terzo turno preliminare contro i russi dell’Avtodor Saratov: la gara di andata in trasferta ha visto gli avversari imporsi per una sola lunghezza, con il punteggio di 70-69. La Betaland ha così apparecchiato la tavola per il return match casalingo che si è trasformato in un trionfo: i siciliani sono infatti riusciti a vincere largamente (92-59, +33) qualificandosi con un complessivo 161-129. Ciò significa che stagione 2017-2018 vedrà l’Orlandina impegnata almeno inizialmente sul doppio fronte campionato-champions: le avversarie nel gruppo B saranno i francesi dell’Elan Chalon, i greci del PAOK Salonicco, i lettoni del Ventsplis, gli spagnoli di Tenerife, i lituani del Neptunas Klaipeda, i turchi del Gaziantep e i tedeschi del Riesen Ludwigsburg (primo appuntamento martedì 10 ottobre in casa del Gaziantep). Un girone sulla carta impegnativo che Capo d’Orlando affronterà con l’entusiasmo della debuttante, sperando di fare bella figura; al termine della prima fase le prime 4 di ciascun girone avanzeranno alle Last 32, mentre quinta e sesta retrocederanno in FIBA Europe Cup (settima e ottava saranno eliminate). Le due sfide contro il Saratov hanno permesso ai tifosi di conoscere un po’ meglio i tanti nuovi arrivi: in evidenza ad esempio il pivot Jakob Wojciechowski, polacco con cittadinanza italiana arrivato da Cremona, e la ventiduenne ala francese Damian Inglis; il nuovo playmaker è invece il turco Engin Atsur, già a Treviso nel 2007-2008e e nell’ultima annata all’Alba Berlino, mentre tra le scommesse attenzione all’ala lituana Arnoldas Kulboka, classe 1998 arrivato in prestito dal Bamberg di Andrea Trinchieri; nei eepreliminari di coppa coach Di Carlo non ha esitato a gettarlo nella mischia ed è stato subito ripagato, con due prove di spessore.

QUI PISTOIA

Dopo aver raggiunto la sua prima promozione in Serie A nel 2013, Pistoia non è più retrocessa ottenendo nell’ordine un ottavo, un nono, un sesto ed un settimo posto in stagione regolare e raggiungendo in tre occasioni i quarti di finale dei playoff. L’anno scorso il cammino della The Flexx si è interrotto contro i futuri campioni d’Italia di Venezia, cui i biancorossi sono comunque riusciti a strappare una vittoria prima di soccombere in gara-4. Per la stagione 2017-2018 la prima certezza risponde ancora al nome di Vincenzo Esposito, che nella stagione scorsa ha vinto il premio di allenatore dell’anno guidando Pistoia ad un’altra stagione molto positiva, conclusa con un bilancio in perfetta parità (15 vittorie ed altrettanti ko). Dall’ormai consueto rimpasto estivo si sono ‘salvati’ in due: il playmaker Ronald Moore, ormai un pretoriano di Esposito e come il coach alla terza stagione in Toscana, e il lungo Daniele Magro. Dal mercato italiano la società ha pescato elementi interessanti come l’ala Raphael Gaspardo (da Cremona), la guardia Fabio Mian (anche lui ex Vanoli) e il playmaker Tommaso Laquintana arrivato da Capo d’Orlando. Il colpaccio del mercato estivo è stato un’altra conoscenza della Serie A ovvero il folletto Tyrus McGee, tiratore scudetto con Venezia nel giugno scorso; le aspettative dei tifosi pistoiesi poggiano anzitutto su di lui, nell’attesa che gli altri nuovi stranieri si facciano conoscere meglio. Ci riferiamo in particolare agli USA Marcus Kennedy (ala-pivot classe 1991) e Jayden Boyd (ala del ’93), mentre il georgiano Duda Sanadze (25 anni) potrà dare una mano sia come numero 3 che da guardia.

