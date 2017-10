Cantù-Cremona/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Diretta Cantù-Cremona: qui l'ucraino Kyryll Bolshakov, 55 anni, allenatore di Cantù (LAPRESSE)

Cantù Cremona sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Emanuele Aronne e Alessandro Percivalle. La partita di basket va in scena sabato 7 ottobre al PalaDesio -palla a due alle ore 20:45- ed è valida per la seconda giornata della Lega A 2017-2018. Nel prossimo turno la Red October di coach Bolshakov affronterà un altro derby ma in trasferta, al PALA2A di Varese (lunedì 16 ottobre ore 20:45), mentre la Vanoli allenata da Meo Sacchetti tornerà al PalaRadi per sfidare Pistoia (domenica 15 ore 20;45, diretta anche su Rai Sport).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Cantù-Cremona non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI CANTU'

Il campionato della Red October è cominciato con la sconfitta sul parquet di Sassari: al PalaSerradimigni la squadra brianzola è rimasta in partita per due quarti, rientrando per l’intervallo lungo con solo 2 lunghezze di ritardo sul 47-45. Nel terzo parziale però il Banco di Sardegna ha scavato il solco decisivo, grazie al parziale di 28 punti a 16 che ha fissato il 75-61 del 30’; un vantaggio poi confermato negli ultimi 10’ in cui entrambe le squadre hanno infilato 19 punti, per il 94-80 conclusivo. A livello statistico, per Cantù si è messo in evidenza il playmaker Jaime Smith, uno dei tanti volti nuovi: il ventottenne statunitense ha bagnato il suo esordio italiano con 22 punti (4/9 da tre), in doppia cifra anche la guardia Randy Culpepper (11 punti) e le ali Jeremy Chappel (10 con 3 rimbalzi e 3 assist) e Christian Burns (15+12 rimbalzi). Per il derby contro Cremona sarà a disposizione di coach Bolshakov anche Michael Qualls, ala-guardia classe 1994 assente a Sassari per il mancato arrivo del visto dagli USA (indosserà la canotta numero 24). Il tecnico ucraino avrà dunque tutti i giocatori a disposizione e dovrebbe proporre un quintetto base con Smith e Culpepper come guardie, Chappel e Burns nelle posizioni di ala e Andrea Crosariol sotto canestro.

QUI CREMONA

Secondo derby in altrettante giornate per la Vanoli, che nella prima giornata è stata sconfitta dall’Olimpia Milano per 60-76. Come Cantù a Sassari, anche la squadra del ct Sacchetti ha cominciato bene reggendo l’urto dei più quotati avversari nel primo tempo: già nel secondo quarto però Milano ha alzato il suo livello di gioco riguadagnando il vantaggio con un parziale di 15-22, dopo che i primi 10’ si erano conclusi con la Vanoli avanti di 4 (18-14). Nella ripresa l’Olimpia è emersa alla distanza, terminando il terzo periodo sul +8 (46-54) e completando l’opera con un ultimo quarto da 14-22. Sacchetti ha potuto comunque apprezzare i primi lampi di talento del pivot Henry Sims, autore di 18 punti (anche se con 7/17 dal campo) e 5 rimbalzi; l’ala Landon Melbourne ha aggiunto 10 punti, in generale Cremona ha finito per pagare il divario a rimbalzo (32-43 il totale) subendo in particolare il lungo avversario Gudaitis, capace di catturarne 17 dei quali 8 offensivi. A Desio la Vanoli spera di potersi giocare meglio le proprie carte, contro un avversario sulla carta più abbordabile: saranno importanti i progressi dei cugini Diener e dell’ex di giornata, Darius Johnson-Odom che in settimana ha incontrato la stampa per la presentazione ufficiale. Quanto al probabile starting five anti-Cantù, Sacchetti dovrebbe schierare i due Diener, Milbourne, l'ala Kelvin Martin e Sims.

