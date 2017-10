Torino-Sassari/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Diretta Torino-Sassari: qui Luca Banchi, 52 anni, allenatore di Torino (LAPRESSE)

Torino-Sassari sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Luca Weidmann ed Evangelista Caiazza. Squadre in campo al PalaRuffini nella serata di sabato 7 ottobre 2017, palla a due alle ore 20:45: si gioca per la seconda giornata del massimo campionato di basket. Prossimo turno: Torino sarà di scena ad Avellino sabato 14 ottobre (ore 20:30), mentre Sassari riceverà Reggio Emilia nel lunch match di domenica 15 (ore 12:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Torino-Sassari sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 20:45. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e PremiumPlay; i non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI TORINO

Il campionato della Fiat è cominciato con il piede giusto: domenica scorsa la squadra allenata da Luca Banchi ha espugnato il PalaPentassuglia di Brindisi vincendo per 67-72. Torino è sempre stata davanti nel punteggio, rientrando negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul +9 (37-46) e concludendo il terzo periodo avanti di 12 lunghezze (49-61); negli ultimi 10’ Brindisi ha reagito senza però riuscire a recuperare. Il pivot Trevor Mbakwe, già a Roma nella stagione 2013-2014, si è confermato una presenza sottocanestro contribuendo con 14 punti (miglior marcatore della Fiat) e 8 rimbalzi, mentre lo sloveno Sasha Vujacic ha messo a referto 12 punti e 4 assist; Torino ha lavorato bene a rimbalzo catturandone 10 in più rispetto agli avversari (45-35), e compensando così la scarsa attività da oltre l’arco (2/7 al tiro da tre) e a cronometro fermo (solo 3/7 ai liberi). Dopo la partita contro Sassari, la Fiat rivolgerà l’attenzione all’Eurocup: l’esordio di coppa è previsto per mercoledì (11 ottobre) sul campo del Cedevita Zagabria; le altre avversarie nel gruppo A sono MoraBanc Andorra, i francesi del Levallois, i turchi del Darussafaka e i russi dell’UNICS Kazan (previste 10 partite, al termine delle quali le prime 4 di ogni gruppo accederanno alle Top 16, mentre le ultime due saranno eliminate).

QUI SASSARI

Anche la Dinamo è impegnata in una competizione europea: la Basketball Champions League, che vede i sardi inseriti nel gruppo A insieme a Oldenburg, Hapoel Holon, Enisey Krasnojarsk, Murcia, Monaco, Juventus Utena e Pinar Karsiyaka; al termine della fase a gironi prime quattro alle Last 32, quinta e sesta retrocesse in FIBA Europe Cup, settima e ottava a casa. Come per Torino, anche per il Banco di Sardegna il primo appuntamento è fissato per mercoledì 11/10: dalle ore 20:30 la squadra di coach Pasquini affronterà i russi del Karsiyaka al PalaSerradimigni. Proprio tra le mura amiche è cominciato il campionato di Sassari che nella prima giornata ha avuto la meglio su Cantù: 94-80 il punteggio finale dopo una partita equilibrata nel primo tempo e più a senso unico dopo l’intervallo; nel terzo quarto in particolare la Dinamo ha spiccato il volo piazzando un parziale da 28 punti a 16. In ottima evidenza il lungo Shawn Jones, autore di una sontuosa doppia doppia con 19 punti e ben 17 rimbalzi, mentre l’altro ex Avellino Levi Randolph ha infilato 18 punti (9/15 al tiro) aggiungendovi 5 rimbalzi ed altrettanti assist; bene anche il canadese Dyshawn Pierre, uno dei nuovi stranieri provenienti dall’estero, che in 25 minuti di gioco ha contributo con 13 punti e 6 rimbalzi. A Torino dovrebbe fare il suo esordio anche Scott Bamforth (guardia classe 1989, passaporto kosovaro), che non ha molti minuti nelle gambe ma sembra aver superato il problema muscolare che gli ha impedito di giocare contro Cantù. Il playmaker William Hatcher, anche lui assente nel turno d’esordio, dovrebbe invece essere pronto per la prima di Champions League di mercoledì.

