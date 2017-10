Brescia-Avellino/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Diretta Brescia-Avellino (LAPRESSE)

Brescia-Avellino sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Lorenzo Baldini e Matteo Boninsegna. Le due squadre si sfidano domenica 8 ottobre 2017 al PalaGeorge di Montichiari, per la seconda giornata del campionato di basket Lega A: palla a due in programma alle ore 17:00. Sia Brescia che Avellino hanno vinto nella prima giornata: la Leonessa allenata da Andrea Diana ha sbancato il parquet di Pesaro, mentre la Scandone di coach Pino Sacripanti ha avuto la meglio su Reggio Emilia al PalaDelMauro. Nel prossimo turno invece Brescia farà visita a Trento (sabato 14 ottobre ore 19:00) e Avellino riceverà Torino (sempre sabato 14 ma dalle 20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Brescia-Avellino non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI BRESCIA

Come l’anno scorso, Brescia ha esordito in campionato a Pesaro: se però nel 2016-2017 la Leonessa era uscita sconfitta dall’Adriatica Arena (76-63), questa volta si è portata a casa i due punti grazie ad un guizzo negli ultimi 2 minuti di gioco. In cui la Germani Basket ha tenuto gli avversari a secco infilando i 7 punti decisivi per il sorpasso, e per il 70-73 finale. Un successo che acquista ancora più valore considerando l’assenza di David Moss, capitano della squadra ed uno dei giocatori chiave nel sistema di coach Andrea Diana: l’esperta ala ex Olimpia Milano ha smaltito il problema muscolare al bicipite femorale destro, che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane, e sarà a disposizione pur non avendo ancora tanti minuti nelle gambe. Nel frattempo Brescia si è goduta l’ottima prima da parte di Lee Moore: la guardia classe 1995, già protagonista l’anno scorso, ha marchiato a fuoco il successo di Pesaro con i canestri decisivi ed un tabellino personale da 17 punti, 8 rimbalzi, 3 recuperi e 4 assist. Ottimo anche l’impatto di Brian Sacchetti, arrivato da Sassari ed autore di 11 punti e 9 rimbalzi (5 offensivi) all’Adriatico Arena. Contro Avellino coach Diana dovrebbe riproporre in quintetto Marcus Landry, il capocannoniere dalla scorsa stagione regolare: con lui previsti anche Luca Vitali poi Moore, Sacchetti e il pivot Dario Hunt.

QUI AVELLINO

La Sidigas si è presentata ai nastri di partenza con tante novità ma il medesimo intento delle ultime stagioni: recitare un ruolo da protagonista in campionato. L’anno scorso il cammino degli irpini si è fermato solo in semifinale, contro i futuri campioni della Reyer Venezia: coach Sacripanti spera quantomeno di bissare il risultato anche se non sarà facile, considerando che la squadra sarà impegnata anche in Champions League. La coppa scatterà mercoledì quando alle ore 18:30 Avellino farà visita ai turchi del Besiktas, avversari insieme a CEZ Nymburk (Repubblica Ceca), Aris Salonicco (Grecia), Ostenda (Belgio), Zielona Gora (Polonia), Nanterre (Francia) e Telekom Bonn (Germania). In linea teorica la Sidigas è stata costruita per rimanere competitiva su entrambi i fronti: ricordiamo che in Champions, al termine della prima fase, le prime 4 in classifica proseguiranno con le Last 32, quinta e sesta scivoleranno in FIBA Europe Cup mentre sesta e settima saranno eliminate. Tornando al campionato, nel monday night del primo turno i biancoverdi hanno piegato Reggio Emilia dopo una partita spigolosa, che ha visto la Grissin Bon partire meglio e la Scandone emergere alla distanza, fino al 66-62 finale. I due nuovi titolari made in USA, l’ala Dezmine Wells e la guardia Jason Rich, hanno trascinato l’attacco segnando rispettivamente 14 e 18 punti, mentre sotto canestro si è fatto valere anche Andrea Zerini (7 punti, 6 rimbalzi), in campo per oltre 30 minuti per le imperfette condizioni di Kyrylo Fesenko. Il pivot ucraino è ancora alle prese con un ginocchio ‘ballerino’ e probabilmente sarà tenuto a riposo precauzionale anche a Brescia; maggiori sono le possibilità di rivederlo in campo mercoledì, per la prima di Champions League. Rimane ai box anche Shane Lawal, il lungo nigeriano ingaggiato in estate che sta proseguendo la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio di un mese fa; il suo rientro a pieno ritmo è previsto per la fine del 2017. Al PalaGeorge, lo starting five biancoverde dovrebbe vedere in campo il play uruguaiano Bruno Fitipaldo poi Rich, Wells, Maarten Leunen e il centro senegalese Hamada Ndiaye.

© Riproduzione Riservata.