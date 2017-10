Fortitudo Bologna Jesi/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Fortitudo Bologna Jesi - LaPresse

Fortitudo Bologna Jesi è una partita in programma per la seconda giornata del nuovo campionato di basket di Serie A2: appuntamento alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2017, presso lo Stadium Rimini, a causa della squalifica del Paladozza di Bologna per le prime due partite casalinghe della Fortitudo. Siamo naturalmente ancora alle prime battute di questa Serie A2, che ha confermato la divisione in due gironi per la propria stagione regolare, come l’anno scorso Est e Ovest. Naturalmente, in base alla collocazione geografica di Bologna e Jesi, la Fortitudo e i marchigiani sono stati inseriti nel girone Est. I padroni di casa sono fra le formazioni di maggio spicco dell’intero campionato: nella scorsa stagione i cugini della Virtus hanno ottenuto la promozione, tutti gli appassionati di basket naturalmente sperano che presto si possa tornare ad assistere al derby di Bologna, ma nel massimo campionato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FORTITUDO BOLOGNA JESI

Fortitudo Bologna Jesi non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video del match sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

LA PRIMA DI CAMPIONATO

Come hanno debuttato Fortitudo Bologna e Jesi nella Serie A2 2017-2018? Solo buone notizie per queste due squadre settimana scorsa. Bologna infatti è andata a vincere per 71-76 sul parquet di Udine, in particolare grazie al contributo di Alex Legion, Daniele Cinciarini e Demetri McCamey, autori rispettivamente di 20, 17 e 15 punti in una partita che ha visto la Fortitudo avanti di 10 punti già alla fine del primo quarto e dunque sostanzialmente sempre al comando, anche se Udine non si è mai arresa e quindi la vittoria non è stata facile per i bolognesi. Ottime notizie anche per Jesi, perché i marchigiani hanno vinto per 96-86 su Verona al termine di una partita in cui gli attacchi hanno fatto sicuramente meglio delle difese. Sugli scudi in particolare Ken Brown e Kenny Hasbrouck, autori rispettivamente di 30 e 26 punti, grandi trascinatori dunque di Jesi nella vittoria che ha permesso di iniziare il campionato nel migliore dei modi, prima di affrontare la difficile ma sempre affascinante trasferta sul campo della Fortitudo Bologna, una delle corazzate della seconda serie del basket italiano.

