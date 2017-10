Legnano Napoli/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Legnano Napoli, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Legnano Napoli si gioca domenica 8 ottobre alle ore 18; presso il PalaBorsani di Castellanza va in scena la partita valida per la seconda giornata del girone Ovest nel campionato di basket A2 2017-2018. Una partita importante soprattutto per il Cuore Basket: all’esordio stagionale, la neopromossa ha subito avuto un assaggio della competitività di questa A2 perdendo nettamente (in casa) contro l’Eurobasket Roma. Ha aperto bene invece Legnano, a conferma delle sue possibilità: i lombardi hanno espugnato il campo dell’altra Romana, la Virtus, con una vittoria di 12 punti. Oggi dunque un turno casalingo per provare a rimanere a punteggio pieno, mentre Napoli cerca riscatto immediato.

QUI LEGNANO

La Contract ha giocato una grande partita sul campo della Virtus Roma, in particolare nel secondo tempo: il parziale dei secondi 20 minuti è stato di 35-16. Due i fattori che hanno inciso sulla vittoria esterna: la percentuale dall’arco, che ha toccato il 41% (5/8 per uno strepitoso Daniele Toscano) e l’impatto della difesa, che ha limitato la Virtus Roma al 37% da 2 punti e al 27% dal perimetro. In più tre giocatori sono andati in doppia cifra: il già citato Toscano che ha segnato solo da 3, poi il miglior marcatore Nikolas Raivio (22 punti con 9/17 e 8 rimbalzi) e Rei Pullazi, autore di 11 punti. Legnano ha anche limitato le palle perse (10) e, pur segnando pochi canestri assistiti (9) è stata efficace, resistendo a rimbalzo (7 per il già citato Toscano) e trovando sempre buoni tiri da fuori, nonostante le scarse percentuali di alcuni elementi (su tutti Alessandro Zanelli, che ha chiuso con 0/6 dalla lunga distanza e 0/8 complessivo, ma ha comunque portato il suo mattone con il 100% in lunetta, 3 rimbalzi e 2 assist). Ora Legnano dovrà provare a cercare altre vie, perchè come si sa molto bene vincere solo con il tiro da 3 non sempre è semplice e immediato.

QUI NAPOLI

L’impatto del Cuore Basket con la Serie A2 è stato difficile: al ritorno in questa categoria Napoli ha perso nettamente, nonostante l’entusiasmo del PalaBarbuto e tanta attesa per questo giorno. I partenopei hanno perso nettamente contro Eurobasket, senza mai vincere un singolo quarto e affondando già nel primo tempo (35-51 il parziale). Napoli ha concesso il 63% da 2 e il 50% dall’arco agli avversari: troppo per pensare di portare a casa la vittoria, soprattutto con il 22% e 37% rispettivamente tirato dai propri giocatori e con gli appena 15 rimbalzi catturati (contro i 28 di Roma). Una prestazione davvero sotto tono, al netto di due soli giocatori: Kerry Carter, 18 punti, 5 rimbalzi e 5 recuperi (4/11 dal perimetro) e Stefan Nikolic, che ha chiuso con 17 punti e zero palle perse con un bel 7/8 dal campo. Non è però bastato, perchè gli altri hanno deluso le aspettative: su tutti Bruno Mascolo, che in 23 minuti ha segnato 5 punti e catturato 2 rimbalzi chiudendo con 4 di valutazione. Se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, coach Francesco Ponticiello sa che molto probabilmente la sua Cuore Basket non potrà essere più brutta di così; il bicchiere mezzo vuoto è rappresentato dal fatto che la trasferta di Legnano è davvero complicata, e dunque dopo due giornate Napoli potrebbe trovarsi senza punti in classifica.

