Olimpia Milano-Varese/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Olimpia Milano-Varese sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Andrea Bongiorni. Il derby lombardo si gioca al Mediolanum Forum di Assago domenica 8 ottobre, ed è valido per la seconda giornata del campionato di basket 2017-2018; palla a due alle ore 20:45. EA7 e Openjobmetis hanno cominciato il torneo con risultati diversi: l’Olimpia ha sconfitto Cremona in trasferta mentre Varese ha perso in casa contro i campioni in carica di Venezia. Nel prossimo turno, il terzo, Milano farà visita a Capo d’Orlando (domenica 15 ottobre ore 18:15), per la Openjobmetis invece altro derby contro Cantù nel posticipo di lunedì 16 (ore 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Olimpia Milano-Varese sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del telecomando e 227 dello Sky Box: prepartita dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45; diretta anche in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it. Olimpia Milano-Varese sarà trasmessa in diretta streaming video anche su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI OLIMPIA MILANO

La squadra di coach Simone Pianigiani ha cominciato con il piede giusto nel nuovo campionato, superando Cremona per 60-76 nel match disputato domenica scorsa al Palaradi. In cui il grande protagonista è stato uno dei tanti nuovi acquisti, il centro lituano Arturas Gudaitis che ha bagnato il suo esordio in Lega A con una super doppia doppia da 17 punti ed altrettanti rimbalzi. Un buon segnale soprattutto per un giocatore che non rappresenta una primissima scelta da parte dell’Olimpia, essendo stato tesserato anche per sopperire all’infortunio del pivot teoricamente titolare ovvero lo statunitense Patric Young. Poco importa in ogni caso: Gudaitis ha lasciato intendere di poter essere importante per una Milano già fresca di Supercoppa Italiana, e che nei prossimi giorni farà il suo debutto anche in Eurolega. Il primo appuntamento di coppa si presenta già dei più difficili: giovedì (12 ottobre) alle 19:00 le scarpette rosse saranno in campo a Mosca per affrontare il CSKA, che in estate ha salutato il suo regista Milos Teodosic ma che rimane una delle squadre più temibili nel panorama continentale. Prima però Milano deve pensare al derby contro Varese: coach Pianigiani non può ancora contare su Pascolo, il cui rientro non pare in ogni caso distante, e dovrebbe confermare le scelte di turnover escludendo le guardie Kalnietis e Zoran Dragic e il lungo Tarczewski. Si preannuncia dunque un quintetto base con Jordan Theodore, Andrew Goudelock, Amath M’Baye, Vlado Micov e Marco Cusin.

QUI VARESE

La Openjobmetis si trova alle prese con un calendario impietoso: nel debutto i biancorossi hanno affrontato i campioni d’Italia di Venezia, corsari al PALA2A con il punteggio di 62-80, e stasera se la vedono con l’Olimpia Milano che anche quest’anno è considerata la favorita numero 1 per lo scudetto. Il match contro la Reyer è stato equilibrato solamente nei primi 10’ in cui Varese è riuscita a stare al passo con gli orogranata, i quali hanno però preso il volo subito dopo con un parziale da 24 punti a 16 prima dell’intervallo lungo. La spallata decisiva è arrivata nel terzo quarto in cui Venezia si è portata sul +21 (46-67), ipotecando di fatto i due punti. Per la squadra di Attilio Caja i top scorer sono stati il capitano Giancarlo Ferrero e la nuova guardia Antabia Waller (14 punti a testa), mentre il playmaker Cameron Wells ha steccato la sua prima in Italia concludendo senza punti (0/6 al tiro). Ad Assago Varese si presenta con il roster al completo: probabile quindi che lo starting five sia il medesimo della prima giornata, con Wells e Waller nei ruoli di guardia, Stanley Okoye da numero 3 e la coppia Ferrero-Tyler Cain ad occupare l’area.

