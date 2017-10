Reggio Emilia-Pesaro/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Diretta Reggio Emilia-Pesaro: qui Amedeo Della Valle, 24 anni, guardia della Reggiana (LAPRESSE)

Reggio Emilia-Pesaro sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Gabriele Bettini e Guido Giovannetti. La partita del PalaBigi, valida per la 2^giornata del campionato di basket Lega A, si gioca domenica 8 ottobre 2017 alle ore 18:15. Nel prossimo turno Reggio Emilia sarà impegnata in trasferta sul parquet di Sassari (domenica 15 ottobre a mezzogiorno), mentre Pesaro tornerà all’Adriatic Arena per ricevere la Virtus Bologna (sabato 14 ore 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Reggio Emilia-Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI REGGIO EMILIA

Lunedì scorso la Grisisn Bon di coach Max Menetti è uscita sconfitta dal PalaDelMauro di Avellino, nella riedizione dei quarti di finale del campionato scorso. I biancorossi sono partiti bene con un primo quarto da 18 punti a 22, mentre nei due periodi è stata la Sidigas a fare la voce grossa: i parziali di 14-8 e di 23-16 hanno portato gli irpini di Sacripanti sul +9 (55-46) a dieci minuti dalla fine. Nell’ultimo quarto la Reggiana si è rifatta sotto ma non è riuscita ad evitare il ko: 66-62 il risultato finale a favore di Avellino, a livello individuale da segnalare la doppia doppia del pivot Jalen Reynolds autore di 12 punti e 10 rimbalzi; tra i volti nuovi si è invece distinto il lungo francese Landing Sané, schierato in quintetto da Menetti ed arrivato a due passi dalla doppia doppia con 9 punti ed altrettanti rimbalzi. Più ridotto l’apporto di Amedeo Della Valle e Julian Wright, due dei giocatori più attesi in questa nuova versione della Grissin Bon: la guardia piemontese ha litigato con il canestro avversario (3/13 dal campo con 0/5 da tre), mentre l’ex NBA Wright è rimasto poco (10 minuti) e male (0 punti) in campo. Per l’esordio casalingo contro Pesaro rimane fuori causa l’ala estone Slim-Sander Vene, che ha subito una frattura da stress e ne avrà per un paio di mesi; la società valuterà se tagliare il giocatore oppure curarlo nelle sue strutture. Mercoledì alle 19:00 Reggio Emilia debutterà in Eurocup: il primo impegno è la trasferta contro i montenegrini del Buducnost Podgorica; gli altri avversari nel gruppo B sono Galatasaray, Bayern Monaco, Appel Gerusalemme e Liekabelis, le prime 4 del girone accederanno alle Top 16.

QUI PESARO

Pesaro invece si concentrerà esclusivamente sul campionato cercando di salvarsi il prima possibile. Anche la squadra allenata dall’albanese Spiro Leka ha perso nella prima giornata, cedendo a Brescia con il punteggio finale di 70-73. Un peccato per la Vuelle che era rimasta in vantaggio per quasi tutto l’arco della partita, grazie ad un primo quarto frizzante (26-17) e ad un prosieguo solido; nell’ultimo periodo invece è emersa la caratura di Brescia, che con un parziale di 21-15 è riuscita a mettere la testa avanti nel rush finale. Coach Leka ha comunque potuto annotare il buon impatto di alcuni nuovi acquisti, su tutti la guardia Dalla Moore che ha messo a segno 20 punti con 5/10 nelle triple; segnali positivi anche dai lunghi: il pivot nigeriano Manuel Omogbo è stato il migliore dei suoi per valutazione (21) chiudendo con 10 punti, 14 rimbalzi e 3 recuperi, per lo statunitense Eric Mika invece 7 punti e 9 rimbalzi 5 dei quali offensivi. In settimana Pesaro si è rinforzata con l’arrivo di Mario Little, guardia-ala USA nato a Chicago nel 1987: il ventinovenne non ha però ottenuto in tempo il nullaosta dal Venezuela, l’ultimo paese in cui ha giocato, e quindi non potrà scendere in campo al PalaBigi ma sarà pronto per la terza giornata. In attesa d’inserire l’ultimo arrivato, coach Leka dovrebbe riproporre il quintetto base con Moore, Ceron, l’argentino Pablo Bertone, Mika e Omogbo.

© Riproduzione Riservata.