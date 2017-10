Risultati basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score (2^ giornata, oggi)

Risultati basket Serie A (LaPresse)

Si gioca oggi la maggior parte delle partite della seconda giornata della Serie A 2017-2018 di basket. Dopo i due anticipi di ieri sera, Cantù-Cremona e Torino-Sassari, sono in programma lungo la giornata di oggi, domenica 8 ottobre 2017, le seguenti cinque sfide: alle ore 12.00 Venezia-Trento, alle ore 17.00 Brescia-Avellino, alle ore 18.15 Reggio Emilia-Pesaro e Virtus Bologna-Capo d’Orlando, infine alle ore 20.45 il posticipo serale, il grande derby lombardo Olimpia Milano-Varese. Il programma del turno però non sarà ancora completo nemmeno dopo il derby al Forum di Assago, perché ci attenderà ancora il posticipo del lunedì, alle ore 20.45 di domani si gioca Pistoia-Brindisi.

UN CAMPIONATO SPEZZATINO

La prima osservazione va dunque a un campionato sempre più frammentato: otto partite sparse su tre giorni diversi, per un totale di sei diverse fasce orarie e di conseguenza solamente due coppie di partite si disputano allo stesso orario. Siamo sicuri che lo ‘spezzatino’ possa fare bene a un campionato che già da molti anni è in netto calo sia come valore tecnico sia come interesse da parte di televisioni e spettatori? Una domanda alla quale certamente non è facile rispondere, ma come minimo sarebbe doverosa qualche riflessione in un basket che si ritrova impelagato fra troppi problemi, dalla riforma dei campionati al numero di stranieri da utilizzare, fino naturalmente al tema più caldo di tutti, cioè quello relativo alle ‘finestre’ per la Nazionale nel corso della stagione.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Parlare di classifica quando è stata giocata solo la prima giornata della stagione regolare è naturalmente poco indicativo, ma possiamo evidenziare il fatto che le big più attese sono tutte partite con il piede giusto, a partire dalla favoritissima Olimpia Milano che ha conquistato la prima vittoria battendo Cremona per 60-76 in trasferta, così come hanno fatto benissimo lontano da casa anche i campioni d’Italia in carica di Venezia, che hanno debuttato con lo scudetto sul petto vincendo a Varese per 62-80. Debutto casalingo invece per la finalista Trento, che aveva battuto per 78-74 in volata la Virtus Bologna. Oggi proprio Milano, Venezia e Trento saranno protagoniste delle partite più attese: chi saprà confermarsi?

RISULTATI SERIE A BASKET, 2^ GIORNATA

Giocate ieri

Cantù-Cremona

Torino-Sassari

Oggi, domenica 8 ottobre 2017

Ore 12.00

Venezia-Trento

Ore 17.00

Brescia-Avellino

Ore 18.15

Reggio Emilia-Pesaro

Virtus Bologna-Capo d’Orlando

Ore 20.45

Olimpia Milano-Varese

Lunedì, ore 20.45

Pistoia-Brindisi

CLASSIFICA

Venezia, Milano, Pistoia, Sassari, Torino, Trento, Avellino, Brescia 2

Pesaro, Bologna, Reggio Emilia, Brindisi, Cantù, Cremona, Capo d'Orlando, Varese 0

