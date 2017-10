Siena Agrigento/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Siena Agrigento, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Agrigento, seconda giornata del girone Ovest di basket A2 2017-2018, si gioca alle ore 18 di domenica 8 ottobre. Una partita già importante per la squadra toscana, che alla prima giornata è caduta sul campo di Casale Monferrato e ha dunque urgenza di prendersi la prima vittoria e muovere la sua classifica; la Moncada invece non ha sbagliato il suo esordio, battendo Latina a domicilio. Si tratta di due squadre che proveranno a guadagnarsi i playoff per andare a caccia della promozione in Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Agrigento non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque non sarà possibile assistere a questa partita nemmeno in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questa sfida potete consultare il sito ufficiale del campionato di basket A2, all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

QUI SIENA

La prima giornata per Siena è stata sofferta soprattutto dal punto di vista delle percentuali: i toscani hanno tirato con il 46% da 2 punti e il 15% dall’arco, infilando soltanto tre triple in tutta la partita (due con il solo Federico Lestini) e soffrendo anche la fisicità dei padroni di casa di Casale, che hanno chiuso con il 55% dal campo. Una Siena che non ha fatto fruttare la superiorità a rimbalzo (comunque minima) e che ha avuto nei soli Devin Ebanks (23 punti con il 50% e 8 rimbalzi) e Giovanni Vildera (10 punti e 7 rimbalzi). Interessanti comunque le rotazioni: ben nove giocatori hanno visto il campo per più di 10 minuti e, tra questi, cinque sono rimasti sul parquet per almeno metà partita. Questo lascia intendere che ci sia un roster ampio e profondo, e che tanti giocatori possano prendersi responsabilità al di là degli americani (l’altro, Elston Turner, ha messo 10 punti tirando male, 3/15).

QUI AGRIGENTO

Per la Moncada l’impatto con il campionato è stato positivo: la vittoria contro Latina è arrivata grazie al parziale di 45-31 nei due periodi centrali, mostrando di cosa posa essere capace la squadra a livello offensivo. Una prestazione da 52% da 2 punti e 31% dal perimetro, nella quale ha brillato la stella di Jalen Cannon: 20 punti con 9/18, 13 rimbalzi e una sola palla persa per 29 di valutazione. Lui, come anche l’altro americano Pendarvis Williams (10 e 9 rimbalzi, 5/9 dal campo) è rimasto in campo 37 minuti, confermando come questa squadra sia sostanzialmente affidata alla coppia straniera; hanno fatto bene anche Marco Evangelisti (5 punti e 6 assist) e Ruben Zugno, partito in quintetto e capace di 7 punti e 4 rimbalzi. Anche qui c’è un roster profondo; l’incognita, almeno per ora, è data dal conoscere il reale valore offensivo degli altri nei giorni in cui gli americani renderanno meno.

© Riproduzione Riservata.