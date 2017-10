Venezia-Trento/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Diretta Venezia-Trento (LAPRESSE)

Venezia-Trento sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Beniamino Manuel Attard e Guido Federico Di Francesco. Tra 7, 8 e 9 2017 ottobre va in scena la seconda giornata del campionato di basket Lega A: il big match di domenica 8 si gioca al Taliercio dalle ore 12:00, di fronte Reyer Venezia e Aquila Trento nella riedizione delle ultime finali scudetto. In settimana entrambe le squadre saranno impegnate nelle rispettive coppe europee (Champions League per la Reyer, Eurocup per la Dolomiti Energia); nel prossimo turno di Lega A invece Venezia farà visita a Brindisi (sabato 14 ottobre ore 20:45), mentre Trento riceverà Brescia (sempre sabato 14 ma alle 19:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Venezia-Trento sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 12:00. Gli abbonati a Sky Sport e Premium Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e PremiumPlay; i non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VENEZIA

I campioni in carica di Venezia ritrovano Trento con cui l’anno scorso diedero vita ad un appassionante finale scudetto, risolta in 5 atti. Nel primo turno del nuovo campionato la Reyer non ha incontrato particolari difficoltà a sbarazzarsi di Varese: dopo un primo quarto punto a punto i veneti hanno piazzato il primo allungo prima dell’intervallo, rientrando negli spogliatoi in vantaggio di 11 lunghezze (33-44). Al rientro in campo Venezia ha ricominciato a martellare in attacco e specialmente dalla lunga distanza, come ben testimonia il 16/30 complessivo al tiro pesante (53,3% di squadra); un parziale di 13-23 ha spinto il vantaggio reyerino sino al +21 del 30’ (46-67), consentendo ai ragazzi di coach De Raffaele di approcciare con relativa tranquillità i 10 minuti finali. Il top scorer orogranata è stato l’ex di turno Dominique Johnson, arrivato in estate proprio da Varese ed autore di 22 punti, mentre l’ala lituana Gediminas Orelik -uno dei volti nuovi- si è distinto per la precisione da oltre l’arco, con 5 bombe a segno su 7 e 17 punti totali oltre a 6 rimbalzi. Ora la sfida con Trento, mentre martedì Venezia farà il suo esordio in Champions League sfidando al Taliercio i turchi del Banvit Bandirma (palla a due ore 20:30). Gli altri avversari nel gruppo C sono Strasburgo, AEK Atene, Union Olimpija, Bayreuth, Estudiantes e Rosa Radom; la prima fase promuoverà alle Last 32 le prime 4 squadre di ciascun girone, mentre quinta e sesta scivoleranno in FIBA Europe Cup e sesta-settima saranno eliminate.

QUI TRENTO

La Dolomiti Energia di coach Maurizio Boscaglia ha aperto il nuovo campionato assieme alla neopromossa Virtus Bologna, nell’anticipo della prima giornata: al PalaTrento i bianconeri hanno dimostrato di non aver smarrito lo spirito competitivo dell’anno scorso, rimettendosi in carreggiata dopo l’inizio favorevole agli ospiti (13-23 al 10’). Nel secondo quarto i vice campioni d’Italia hanno ricucito lo strappo (38-45 all’intervallo lungo), nel terzo però la Virtus ha risposto con un’altra spallata: un parziale da 15-19 che ha portato il punteggio sul 53-64 a 10 minuti dalla fine. Nell’ultimo tempo di gioco Trento ha stretto le viti difensive ed aumentato i giri dell’attacco, riuscendo a trovare il canestro con continuità e concedendo appena 10 punti alle V nere: i 25 infilati dai bianconeri hanno riacceso d’entusiasmo il PalaTrento e sancito il 78-74 finale. La guardia Shavon Shields è risultato il miglior marcatore dei suoi con 19 punti, mentre il nuovo pivot Chane Behanan si è messo in mostra firmando 17 punti (nonostante il 5/12 ai liberi) e 7 rimbalzi. In settimana e precisamente nella serata di mercoledì (11 ottobre) l’Aquila farà il suo esordio europeo contro i francesi dell’ASVEL: appuntamento al PalaTrento dalle ore 20:45; le altre squadre inserite nel gruppo D sono Gran Canaria, Zenit San Pietroburgo, Tofas e Ulm, le prime 4 passeranno alle Top 16.

