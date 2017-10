Virtus Bologna-Capo d’Orlando/ Streaming video-diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Diretta Virtus Bologna-Capo d'Orlando (LAPRESSE)

Virtus Bologna-Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gianluca Sardella e Denny Borgioni. Si gioca al PalaDozza di Bologna per la seconda giornata del campionato di basket Lega A: appuntamento alle ore 18:15 di domenica 8 ottobre 2017. Entrambe le squadre sono state con fitte nel turno d’esordio e cercano quindi un pronto riscatto; nel prossimo turno invece la Virtus Bologna giocherà a Pesaro nella serata di sabato 14 ottobre (ore 20:45), mentre Capo d’Orlando sarà impegnata in casa contro Milano dalle ore 18:15 di domenica 15.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Virtus Bologna-Pesaro non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Quella delle V nere è stato un ritorno amaro nella massima categoria, anche se la sconfitta di una settimana fa sul parquet di Trento, una delle squadre più quotate ai nastri di partenza, ha offerto un indizio anche sulla competitività della Virtus. Che nella prima partita del nuovo campionato ha ceduto ad una Dolomiti Energia in assetto da rimonta: per tre quarti infatti era stata Bologna a condurre le danze, toccando anche il +18 nel terzo periodo; gli ultimi 15’, e in particolare il parziale conclusivo, hanno riproposto una Trento impenetrabile in difesa ed efficace in attacco, come illustra bene il computo di 25 punti a 10 relativo all’ultimo quarto. Alla Segafredo di coach Ramagli è rimasto solo il rammarico per la vittoria sfumata, assieme però alla consapevolezza di aver messo in seria difficoltà un gruppo di comprovato valore come quello di Trento. Si è rivisto un buon Alessandro Gentile, autore di 13 punti e 6 rimbalzi (ma anche 6 palloni persi), mentre Pietro Aradori ha bagnato il suo debutto in maglia virtussina con 21 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Più complesso l’esordio di Oliver Lafayette che ha stentato in cabina di regia, pur concludendo con 12 punti (ma 5/13 dal campo), mentre Michael Umeh (12 punti) ha contribuito all’ottimo primo tempo evaporando un po’ alla distanza. Contro Capo d’Orlando mancherà ancora all’appello Stefano Gentile, che si è procurato una lesione muscolare di primo grado nel riscaldamento di Trento, mentre l’ala Klaudio Ndoja giocherà con una maschera protettiva dopo la frattura al naso subita in allenamento. Ramagli dovrebbe proporre un quintetto base con Lafayette, Aradori, Ale Gentile, Rosselli e Slaughter.

QUI CAPO D’ORLANDO

La Betaland entra nella settimana che segnerà l’esordio nella fase a gironi di una competizione europea: martedì (10 ottobre) alle 18:30 i siciliani saranno di scena in Turchia sul parquet del Gaziantep, per il gruppo B della Champions League che comprende anche Elan Chalon (Francia), PAOK Salonicco (Grecia), Ventsplis (Lettonia), Tenerife (Spagna), Neptunas Klaipeda (Lituania) e Riesen Ludwigsburg (Germania). Prima però c’è da affrontare la Virtus Bologna e riscattare il ko subito in casa nell’esordio di campionato, posticipato a giovedì dopo i vittoriosi preliminari di coppa contro i russi del Saratov. Forse anche la stanchezza ha frenato i giocatori dell’Orlandina, che si sono trovati di fronte una Pistoia pimpante ed incisiva: i parziali di primo (14-27) e terzo quarto (13-24) hanno scavato il solco e gettato le basi per il 57-73 dell’ultima sirena; per Capo d’Orlando il miglior marcatore è stato la guardia Justin Edwards, autore di 17 punti, in doppia cifra anche l’ex Torino Mirza Alibegovic a quota 11. Per la trasferta del PalaDozza coach Gennaro Di Carlo può contare sul roster al completo: previsto uno starting five con il turco Atsur in cabina di regia, Edwards nel ruolo di guardia, il lituano Kulboka e il francese Inglis come ali e il pivot croato Mario Delas.

© Riproduzione Riservata.