Pistoia-Brindisi/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 2^giornata)

Pistoia-Brindisi sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Alessandro Vicino e Nicola Ranaudo. Nel campionato di basket Lega A 2017-2018, il monday night della seconda giornata va in scena al PalaCarrara dalle ore 20:45 di lunedì 9 ottobre 2017. La The Flexx di coach Vincenzo Eposito ha 2 punti in classifica, dopo la vittoria nella prima giornata, mentre la Happy Casa allenata da Sandro Dell’Agnello è ancora a quota 0. Prossimo turno: Pistoia sarà di scena a Cremona dalle 20:45 di domenica 15 ottobre, mentre Brindisi riceverà i campioni in carica di Venezia sabato 14 (sempre alle 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Pistoia-Brindisi non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI PISTOIA

La The Flexx di coach Esposito sembra ben intenzionata a sospendere anche quest’anno. E’ ancora troppo presto per farsi idee più precise sulle gerarchie del campionato, in ogni caso il colpo di Capo d’Orlando ha presentato una Pistoia già oliata e determinata, al netto della stanchezza degli avversari che nei giorni precedenti avevano disputato i preliminari di Champions League. Al PalaFantozzi i toscani hanno messo subito le cose in chiaro, con un primo quarto da 14 punti a 27 che ha inclinato in discesa il piano del match; nel secondo periodo Capo d’Orlando è rientrata fino al meno 6 dell’intervallo lungo (31-37), ma al ritorno in campo la The Flexx ha rifilato la spallata decisiva con un altro parzialone da 13-24; i 10 minuti conclusivi sono stati di amministrazione controllata per Pistoia, che ha così portato a casa i primi 2 punti. Sugli scudi Tyrus McGee, acquisto di spicco del mercato estivo e giocatore più atteso dai tifosi biancorossi: per lui, che l’anno scorso ha contribuito allo scudetto di Venezia, 18 punti con 5 rimbalzi e ben 6 recuperi. Netto il divario a rimbalzo (34-45 il dato complessivo) grazie anche al lavoro dei nuovi lunghi USA, Marcus Kennedy (8 rimbalzi oltre a 6 punti) e Jayden Bond (9+7 rimbalzi), mentre il trio italiano Gaspardo-Mian-Laquintana ha prodotto 21 preziosi punti. Per coach Esposito l’obiettivo è mantenere il gruppo con i piedi per terra ed incamerare il maggior numero di punti possibile nel girone d’andata, per avvicinare la salvezza ed eventualmente raggiungere la Final Eight di Coppa Italia. Tutti a disposizione per la prima casalinga: probabile quindi un quintetto base con Ronald Moore, McGee, Mian, Gaspard e Kennedy.

QUI BRINDISI

Esordio all’opposto per la Happy Casa che è stata sconfitta tra le mura amiche da Torino, con il punteggio di 67-72. I pugliesi di coach Dell’Agnello si sono trovato d inseguire fin da subito, anche se il divario si è allargato strada facendo fino a toccare un massimo di 17 lunghezze al 28’ minuto, sul 44-61; nel quarto conclusivo Brindisi ha reagito producendo un parziale dei 18 punti a 11, comunque insufficiente per recuperare lo svantaggio. La guardia Anthony Barber è risultato il top scorer della partita con 19 punti (ma altrettanti tiri dal campo), mentre il playmaker Marco Giuri ha contribuito con 16 punti (4/9 da oltre l’arco) e 7 assist; il più alto indice di valutazione è spettato invece al pivot haitiano Cady Lalanne, capace di mettere a referto 9 punti, 12 rimbalzi e 3 recuperi in 28 minuti. Il tutto aspettando il miglior Brian Rande: la trentaduenne ala statunitense, che nelle stagioni scorse ha vissuto sulla propria pelle anche l’Eurolega, è uno degli acquisti più attesi in casa brindisina ma contro Torino ha offerto un aiuto ridotto, accumulando 7 punti e 6 rimbalzi in 20 minuti. Ai box invece la giovane ala Daniel Donzelli, recentemente operato alla schiena e fuori causa ancora per qualche settimana. Al PalaCarrara coach Dell’Agnello dovrebbe schierare i seguenti titolari: Barber come playmaker, Scott Suggs da guardia, il serbo Milenko Tepic in ala piccola poi Randle e Lalanne a comporre il pacchetto lunghi.

