Gran Canaria-Trento/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Gran Canaria-Trento: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita dell’Eurocup Basketball si gioca mercoledì 1 novembre 2017 alle ore 21:30

01 novembre 2017 Carlo Necchi

Diretta Gran Canaria-Trento: qui Diego Flaccadori, 21 anni, ala dell'Aquila (LAPRESSE)

Gran Canaria-Trento si gioca mercoledì 1 novembre 2017 all’Arena di Las Palmas: palla a due in programma alle ore 21:30. La partita è valida per la quarta giornata dell’Eurocup Basketball: prima di questo turno la classifica del Gruppo D vede ASVEL (Francia), Tofas (Turchia) e Ulm (Germania) con 2 vittorie e 1 sconfitta e Zenit (Russia), Gran Canaria (Spagna) e Trento con il bilancio inverso (1-2). Il regolamento della coppa prevedere la qualificazione alla fase seguente (le Top 16) per le prime 4 squadre di ciascun gruppo. Prossima giornata: entrambe le squadre scenderanno in campo mercoledì 8 novembre, l’Herbalife Gran Canaria farà visita all’ASVEL Villeurbanne (ore 20:00) mentre Trento riceverà i tedeschi del Radiopharm Ulm (20:30)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Gran Canaria e Aquila Trento sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Avvio di stagione faticoso per l’Aquila che sta cercando di barcamenarsi tra gli impegni di campionato e quelli di Eurocup. Per il momento i risultati conseguiti sono buoni ma non del tutto soddisfacenti: in coppa ad esempio la squadra di Maurizio Buscaglia viaggia nel vagone di fondo, anche se il cammino davanti è ancora lungo e la classifica ristretta. Idem dicasi per la Lega A in cui l’Aquila si trova all’undicesimo posto dopo le prime 5 giornate: domenica è arrivato un bel successo ai danni di Reggio Emilia, sconfitta per 91-69 tra le mura amiche del PalaTrentio. Decisivo l’ex di turno Ojars Silins, che uscendo dalla panchina ha aperto il fuoco dalla lunga distanza infilando ben 6 triple su 8, per un novo record personale. I 20 punti dell’ala lettone hanno sospinto l’attacco inoltre quota 90, permettendo alla Dolomiti Energia di tornare al successo in campionato dopo 3 ko consecutivi. Bene anche il capitano Toto Forray, altro ‘panchinaro’ di lusso ed unico a varcare la doppia cifra oltre a Silins: per lui 15 punti con 5/6 dal campo e 3/3 da oltre l’arco. Ora per Trento è il momento di tornare a pensare all’Eurocup: la trasferta nelle isole Canarie non si prospetta tra le più semplici, anche se l’Herbalife ha registrato il medesimo record (1-2) ed anche la stessa differenza canestri sinora (-4, pur con numeri diversi). Coach Buscaglia può contare su tutti i suoi giocatori e dovrebbe schierare uno startring five con Jorge Gutierrez in cabina di regia, Shavon Shields nel ruolo di guardia, Joao Gomes e Dominique Sutton come ali e il pivot Chane Behanan sotto canestro. Rientrata dalla sfida di coppa l’Aquila tornerà in campo sabato (4 novembre) in una dei due anticipi della sesta giornata di Lega A: altro giro in trasferta questa volta a Varese.

