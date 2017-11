Reggio Emilia-Hapoel Gerusalemme/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Reggio Emilia-Hapoel Gerusalemme: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita dell’Eurocup Basketball si gioca mercoledì 1 novembre 2017 alle ore 20:30

01 novembre 2017 Carlo Necchi

Diretta Reggio Emilia-Hapoel Gerusalemme (LAPRESSE)

Reggio Emilia-Hapoel Gerusalemme sarà diretta dagli arbitri Emilio Perez Pizarro (Spagna), Moritz Reiter (Germania) e Arturas Sukys (Lituania). La partita di basket si gioca mercoledì 1 novembre 2017 al PalaBigi -palla a due alle ore 20:30- ed è valida per la quarta giornata di Eurocup. Dopo i primi 3 turni la classifica del Gruppo B vede Bayern Monaco e Buducnost Podogrica a punteggio pieno (3-0), poi Reggio Emilia con 2 vittorie e 1 sconfitta, quindi i lituani del Litkabelis con un record di 1-2 e infine la coppia Hapoel Gerusalemme-Galatasaray ancora senza punti (0-3). Nella prossima giornata Reggio Emilia farà visita ai tedeschi del Bayern Monaco (mercoledì 8 novembre, ore 20:30) mentre gli israeliani dell’Hapoel riceveranno il Galatasaray (sempre mercoledì 8/11 ma dalle 19:15).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Reggio Emilia e Hapoel Gerusalemme sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La Reggiana cerca la sua terza vittoria in Eurocup: finora i ragazzi allenati da Max Menetti hanno perso in Montenegro contro il Buducnost di Podgorica (82-74) e battuto Galatasaray (74-71) e i lituani del Lietkabelis a Panevezys (75-82). Per i biancorossi sarà importante rimanere nelle prime quattro posizioni del Gruppo B, di modo da garantirsi la qualificazione alle Top 16 (quinte e seste di ciascun girone saranno invece eliminate). Settimana scorsa un grande Amedeo Della Valle si è nuovamente preso la scena, trascinando i compagni al successo sul parquet del Lietkabelis: per la guardia classe 1993 22 punti con 10 falli subiti e 10/13 ai tiri liberi. Una bella mano è arrivata anche da Julian Wright che ha sfoderato la sua miglior prestazione stagionale, centrando la doppia doppia con 16 punti e 11 rimbalzi; bene anche la guardia Garrett Nevels che ha portato 14 punti, 5 rimbalzi e 2 rubate dalla panchina. A Panevezys Reggio Emilia si è presa i due punti nell’ultimo quarto, dopo la parità ristabilito al termine del terzo (55-55): il break di 20 punti a 20 in favore degli emiliani ha definitivamente indirizzato l’esito della partita. In campionato la situazione è ben peggiore per la Grissin Bon, che sta ancora inseguendo la prima vittoria: nelle prime 5 giornate i biancorossi sono stati sconfitti Avellino, Pesaro, Sassari, Capo d’Orlando e Trento. La squadra risente evidentemente delle fatiche di Eurocup, che si alternano ormai da un mese a quelle di Lega A, inoltre convive da tempo con alcune assenze di rilievo come quelle di Riccardo Cervi e Slim-Sander Vene, i cui infortuni hanno ristretto le rotazioni di coach Menetti (ai box anche il lungo classe 1999 Alessandro Vigori). Il prossimo ostacolo di campionato sarà la The Flexx Pistoia, che farà visita al PalaBigi nel mezzogiorno di domenica (5 novembre); prima però c’è da affrontare un Hapoel Gerusalemme partito con il piede sbagliato in questa edizione dell’Eurocup. Max Menetti dovrebbe riproporre il quintetto base con Federico Mussini, Della Valle, Manuchar Markoishvili, Landing Sané da numero 4 e Jalen Reynolds.

