Torino-Darussafaka/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurocup)

Diretta Torino-Darussafaka: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita dell’Eurocup Basketball si gioca mercoledì 1 novembre 2017, palla a due alle ore 20:30

01 novembre 2017 Carlo Necchi

Diretta Torino-Darussafaka: qui lo statunitense Lamar Patterson, 26 anni, ala dell'Auxilium (LAPRESSE)

Torino-Darussafaka sarà diretta dagli arbitri Olegs Latisevs (Lettonia), Saso Petek (Slovenia) e Josip Radojkovic (Croazia). Mercoledì 1 novembre 2017 va in scena la quarta giornata dell’Eurocup: le partite previste per il Gruppo B sono Cedevita Zagabria-Unics Kazan (inizio ore 20:15) e Torino-Darussafaka che si disputa dalle ore 20:30 al PalaRuffini (martedì 31 ottobre è andato in scena l’anticipo tra MoraBanc Andorra e Levallois Metropolitans). Questa la situazione di classifica prima del quarto turno: Darussafaka e Torino 3-0, UNICS Kazan 2-1, Cedevita Zagabria 1-2, Levallois Metropolitans e Basquet Club Andorra 0-3. Settimana prossima la quinta giornata: Torino farà visita ai russi dell’UNICS Kazan (8/11, ore 16:45), mentre i turchi del Darussafaka anticiperanno in casa contro il MoraBanc Andorra (7/11, ore 18:15).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita di Eurocup fra Torino e Darussafaka sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Sfida diretta tra le due squadre ancora imbattute del Gruppo A: sia Torino che il Darussafaka hanno vinto nei 3 turni precedenti e si giocano quindi il primato al PalaRuffini. Settimana scorsa la Fiat di coach Luca Banchi è andata ad imporsi per 73-79 sul parquet del Levallois Metropolitans: la partita ha visto i piemontesi sempre o quasi avanti nel punteggio, decisivo in particolare il margine accumulato nei due quarti centrali in cui Torino ha segnato 9 punti in più (46 contro i 37 dei transalpini). A livello individuale è stato Diante Garrett a trascinare l’attacco: per la guardia statunitense, che tra due giorni festeggerà i 29 anni, 22 punti con 9/16 dal campo e 4/5 al tiro pesante; contestualmente Lamar Patterson ha confermato la sua versatilità, riempiendo diverse voci statistiche: 15 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 2 palloni rubati. Domenica è poi arrivata un’altra vittoria nella quinta giornata di campionato, in cui la Fiat si è imposta per 70-73 al PalaFantozzi di Capo d’Orlando. Due punti forse più sudati del previsto, perché nel primo tempo i siciliani hanno comandato le danze accumulando un vantaggio in doppia cifra (+12 sul 44-32). Dagli spogliatoi è però rientrata in campo una Torino più reattiva e capace di sfruttare il calo avversario, come dimostra il parziale di 14-23 con cui la Fiat è tornata a contatto alla fine del terzo quarto (58-55); la rimonta si è poi completata negli ultimi 10’, e con il 70-73 conclusivo i gialloblu hanno potuto festeggiare la quarta vittoria in 5 giornate di Lega A. Tre giocatori in doppia cifra ovvero Trevor Mbakwe (14 punti), Aleksander Vujacic (13) e ancora Garrett (11), autore tra le altre cose di ben 6 recuperi e 7 assist. E’ dunque un’Auxilium con il morale alto quella che affronta la quarta giornata di Eurocup: considerando anche la situazione di classifica nel Gruppo A, sembrano esserci tutti i presupposti per una partita spettacolare, sperando che la stanchezza cumulativa nonreciti un ruolo marginale. Quanto al probabile starting five di Torino i candidati sono Garrett, Vujacic, Deron Washington, Patterson e Trevor Mbakwe.

© Riproduzione Riservata.