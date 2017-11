Imola Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket A2 Est)

Diretta Imola-Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita per la 7^ giornata della Serie A2 di basket si gioca venerdì 10 novembre 2017

10 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Imola Fortitudo Bologna - LaPresse

Imola-Fortitudo Bologna, derby della provincia bolognese e partita valida per la settima giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca come primo anticipo del nuovo turno di campionato al PalaCattani di Faenza oggi, venerdì 10 novembre 2017 alle ore 21.00. Partita dunque di sicuro fascino e interesse, anche se la classifica di questo girone ci parla di situazioni piuttosto diverse per queste due squadre, dal momento che la Fortitudo ha 10 punti, frutto di ben cinque vittorie e una sola sconfitta nelle prime sei giornate, mentre Imola finora ha ottenuto solamente 4 punti, frutto invece di due vittorie e quattro sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A2)

Imola-Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video della partita sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto dei diversi inizi di stagione per le due squadre. Ha fatto meglio finora la Fortitudo Bologna, che d’altronde in Serie A2 ha pochi paragoni per storia e blasone. La squadra allenata da Matteo Boniciolli due settimane fa aveva subito una batosta pesantissima, 99-74 a Trieste. Fu la prima sconfitta stagionale e una partita naturalmente si può anche perdere, ma è stato importante domenica scorsa ricominciare subito a vincere per la Fortitudo, che ha avuto la meglio per 71-62 su Verona, rimettendo dunque le cose a posto anche da un punto di vista psicologico, sempre importante in un campionato molto complicato, visto che assegnerà una sola promozione in Serie A su un totale di ben 32 squadre partecipanti fra i due gironi.

La situazione è decisamente meno positiva per Imola, rinfrancata però dal fatto di avere vinto di un punto settimana scorsa ad Orzinuovi (71-72), vittoria naturalmente molto utile sia dal punto di vista della classifica sia per rilanciare il morale della squadra, che fino a quel momento aveva vinto solamente un altro derby regionale, alla seconda giornata contro Ferrara, sia pure in quel caso in modo molto netto (71-45). Gli incontri regionali sono d’altronde abbondanti per le squadre dell’Emilia Romagna: in attesa di affrontare la Fortitudo, Imola vanta dunque la vittoria contro Ferrara, ma anche le sconfitte rimediate a Forlì e Ravenna, passi falsi che si aggiungono a quelli subiti a Trieste e in casa contro Jesi nella prima parte di questo campionato.

