Video/ Olimpia Milano Zalgiris Kaunas (62-94): highlights della partita (Basket Eurocup)

Video Olimpia Milano Zalgiris Kaunas (risultato finale 62-94): highlights della partita di basket valida nella sesta giornata del campionato di Eurolega 2017-2018.

10 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Olimpia Milano Zalgiris kaunas (LaPresse)

L’Olimpia Milano incassa una severissima punizione dallo Zalgiris Kaunas, 94-62 il finale. Ci sono stati due tentativi di reazione da parte dell'Olimpia Milano. alla fine del secondo periodo e poi in avvio di ripresa. Ma lo Zalgiris ha dimostrato di essere troppo superiore per l'Olimpia Milano. Eppure Andrew Goudelock parte davvero alla grande: gioco da tre punti e tripla dall’angolo. Dopo mette anche la seconda tripla facendo sognare i padroni di casa. Milano parte 8-2, poi subisce l’ offensiva dello Zalgiris e incassa uno 0-7 con il secondo fallo di Cory Jefferson. Milano prova ad allungare quando la partita perde un po’ di ritmo in attacco. Sul 20-16 avrebbe anche il pallone in contropiede del più sei, invece scatta un 9-0 firmato anche dalla tripla sulla sirena di Ulanovas.

IL MATCH

Il primo periodo termina 20-25. I primi cinque minuti del secondo quarto sono quelli in cui lo Zalgiris prende il largo in maniera decisa, con un attacco che rasenta la perfezione. Sulla fiducia ne mette anche alcuni da fuori che tagliano le gambe all’Olimpia. Con Ulanovas a quota 10 punti e i tiri da tre di Pangos, dilaga e vola sul più 17. Prima che arrivi una reazione dell'Olimpia lo Zalgiris fa 16-0 e scava 23 punti di margine che sono dei macigni. Pangos mette la terza tripla e all’intervallo è 50-31 per Kaunas. L'Olimpia Milano sembra scendere in campo bene nel terzo periodo con una tripla di Theodore e due entrate di Goudelock. L’Olimpia mangia un po’ di vantaggio ma dura poco: arriva a meno 14, ma una tripla di Milaknis e una di Micic sono praticamente una condanna. Quando Jankunas segna da tre con un rimbalzo favorevole sul ferro il punteggio è mortificante. Alla fine del terzo periodo è 70-41 per lo Zalgiris. Il quarto periodo serve solo per le statistiche, il finale dice 94-62 per Kaunas.

