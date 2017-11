Cantù Venezia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 7^ giornata)

Diretta Cantù-Venezia: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 7^ giornata si gioca sabato 11 novembre 2017 alle ore 20.45

11 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cantù-Venezia - LaPresse

Cantù-Venezia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Mark Bartoli e Martino Galasso. Appuntamento per questa partita valida per la settima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDesio dell’omonima località brianzola per la sfida tra la Red October Cantù padrona di casa e gli ospiti della Umana Reyer Venezia campione d’Italia: si gioca come anticipo questa sera, sabato 11 novembre 2017 alle ore 20.45. Nella classifica della Lega A Cantù e Venezia hanno avuto fino a questo momento un cammino abbastanza diverso: 10 punti frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta per Venezia, per Cantù invece ecco 6 punti dovuti a tre vittorie e altrettante sconfitte, bilancio comunque che possiamo considerare più che positivo per una società che fuori dal campo deve affrontare numerosi problemi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Cantù-Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI CANTU’

Come abbiamo già accennato, purtroppo Cantù in questi mesi ha fatto notizia soprattutto per i tanti problemi fuori dal campo, un vero peccato per una delle società più gloriose del basket italiano, ma in campo tutto sommato i brianzoli guidato dal tandem Marco Sodini-Kiril Bolshakov - che si sono scambiati i ruoli di allenatore capo e assistente a stagione già iniziata, altra stranezza della Red October 2017-2018 - stanno ben figurando, avendo un bottino di tre vittorie in sei giornate che consente a Cantù di essere ai limiti della zona playoff, non male visto che l’obiettivo fondamentale di Cantù sarebbe quello di non retrocedere, perché ovviamente la perdita della massima categoria potrebbe essere devastante per una società già in difficoltà. Per ora il cammino dei brianzoli è stato caratterizzato da due vittorie su due in casa, contro Cremona (97-80) e Trento (88-80), mentre in trasferta dopo tre sconfitte consecutive a Sassari (94-80), a Varese (95-64) e ad Avellino (86-71) è arrivato settimana scorsa il prezioso colpaccio a Pistoia (82-93) che ha dato una spinta importante ai lombardi, sia in classifica sia dal punto di vista psicologico. In casa finora tutto è andato bene, ma naturalmente Venezia costituirà un banco di prova molto impegnativo, dunque la partita di stasera ci darà risposte importanti su quale potrà essere il livello di competitività di Cantù.

QUI VENEZIA

Cammino ottimo finora per i campioni d’Italia in carica sia in campionato sia in Champions League, anche se proprio domenica scorsa Venezia ha conosciuto la prima sconfitta in Serie A perdendo in casa propria contro Torino una partita dal punteggio altissimo (91-96), che ha spezzato la precedente serie di cinque vittorie consecutive nell’ordine a Varese (62-80), in casa contro Trento (79-78), a Brindisi (74-77), di nuovo al Taliercio contro Cremona (92-81) ed infine a Bologna contro la Virtus (87-88). Spicca il fatto che ben due vittorie sono state conquistate con un solo punto di scarto, ma anche questo è un punto di forza importante per una grande squadra. Venezia inoltre per ora non sta patendo nemmeno il doppio impegno campionato-coppa, dal momento che in Champions League per la squadra di Walter De Raffaele sono arrivate quattro vittorie in cinque partite, l’ultima delle quali martedì il colpaccio sul campo dell’Olimpia Lubiana. Certo, difendere lo scudetto sarà impresa molto difficile, ma il cammino è ancora troppo lungo per pensare a quello che potrà succedere a fine stagione: intanto Venezia si sta confermando ai vertici del basket italiano e molto competitiva anche in ambito internazionale, l’obiettivo sarà quello di continuare così, fin da oggi perché la trasferta a Cantù (o Desio per essere precisi) presenterà numerose insidie.

