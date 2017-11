Reggio Emilia Pistoia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 7^ giornata)

Diretta Reggio Emilia Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi e vale per la settima giornata del campionato di basket Serie A

11 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Pistoia, basket Lega A 7^ giornata (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Pistoia verrà diretta dalla terna arbitrale formata da Mattioli, Filippini e Boninsegna; alle ore 20:45 di sabato 11 novembre il PalaBigi apre le sue porte sulla settima giornata del campionato di basket Lega A 2017-2018. E’ già una partita delicatissima per la Reggiana, che non ha ancora vinto: clamorosamente sul fondo della classifica con un record di 0-6, deve ormai entrare nell’ottica di un torneo di fatica e a caccia esclusiva della salvezza, a meno che qualcosa non migliori con il tempo. Pistoia invece si mantiene in linea di galleggiamento: record negativo (2-4) ma ci sono squadre che al momento stanno peggio. Ovviamente però anche i toscani sanno di non potersi permettere troppi passi falsi, perchè la corsa per restare in Serie A sarà dura e non scontata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Pistoia non sarà trasmessa in diretta tv, ma come tutte le altre partite del campionato di Serie A verrà fornita in diretta streaming video su Eurosport Player, la piattaforma che da questa stagione copre il torneo di pallacanestro italiana. Per accedere alle immagini si potranno utilizzare PC, tablet o smartphone ed è richiesto il pagamento di una quota per abbonarsi.

QUI REGGIO EMILIA

Un disastro completo quello della Reggiana, che da candidata per lo scudetto è diventata la principale indiziata per la retrocessione. Partite che negli anni scorsi la squadra di Max Menetti avrebbe vinto ad occhi chiusi sono state perse; la Grissin Bon non è mai davvero affondata (se non a Trento, -22) ma non è mai riuscita a fare lo sforzo decisivo per prendersi i punti necessari ad essere fuori dai guai. In più, dalla scorsa stagione la società sembra essere entrata in un vortice di sfortuna nera legata agli infortuni: quest’anno si è fermato subito Riccardo Cervi (13,5 punti di media nelle due gare giocate) e così si è dovuto tornare sul mercato per acquistare due centri come Julian Wright e Landing Sanè. Le cose vanno leggermente meglio in Eurocup, ma che questa Reggio Emilia sia lontana parente delle sue ultime versioni è stato dimostrato dal -25 con cui mercoledì è affondata sul campo del Bayern Monaco. Una partita da 28,6% dal perimetro e con tre giocatori in doppia cifra (Amedeo Della Valle, Manuchar Markoishvili e Jalen Reynolds) a combinare per 41 punti, con il resto del roster che ne ha segnati 18 con un misero 6/26 dal campo.

QUI PISTOIA

La The Flexx arriva dalla sconfitta interna contro Cantù, ma soprattutto è in rottura prolungata: i toscani erano riusciti a centrare un grande avvio di stagione (non una novità ultimamente) affondando Capo d’Orlando e Brindisi, poi hanno perso a Cremona e poi sono caduti anche contro Avellino (in casa) e Varese prima appunto del ko contro i brianzoli. A preoccupare Vincenzo Esposito è soprattutto il fatto che le sconfitte siano state pesanti: -15 subito da Vanoli e Scandone, -8 a Varese con un quarto periodo da 14-28 dopo essere stati avanti anche in maniera consistente, infine -11 al PalaCarrara contro Cantù. Una partita nella quale Pistoia ha tirato malissimo, superando di poco il 42% da 2 punti e il 26% dal perimetro; ottimo il dato a rimbalzo (43) ma troppe le 17 palle perse che hanno vanificato i 7 recuperi. A livello individuale ha fatto benissimo Markus Kennedy: 26 punti con 9/13 dal campo e 8 rimbalzi, qualcosa lo hanno dato Raphael Gaspardo (12) e Ronald Moore (6 con 7 rimbalzi) ma gli altri hanno contribuito poco e adesso al PalaBigi la partita è delicatissima, perchè bisogna interrompere la striscia negativa.

GLI STARTING FIVE

Poche certezze in questo momento per Max Menetti, ma idee piuttosto chiare riguardo il quintetto di partenza: il coach di Reggio Emilia alterna Leonardo Candi e Federico Mussini come playmaker titolari - domenica è toccato all’ex Fortitudo - ma per il resto le scelte sono più o meno fisse con Amedeo Della Valle e Manuchar Markoishvili a completare il back court mentre Jalen Reynolds e Julian Wright, entrambi centri di ruolo, presidiano i tabelloni e il pitturato provando a dare una dimensione più interna e aprendo spazi per i tiri dal perimetro. Vincenzo Esposito potrebbe dare una maglia nel quintetto titolare a Jamon Gordon, arrivato per sopperire all’assenza di Tyrus McGee: con lui in campo a rimanere fuori sarebbe probabilmente Tommaso Laquintana, con Ronald Moore a giostrare da playmaker e Fabio Mian nel ruolo di 3 lasciando invece a Jaylen Bond e Markus Kennedy il front court.

© Riproduzione Riservata.