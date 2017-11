Risultati Basket Serie A1/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (7^ giornata)

11 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati basket Serie A1 (LaPresse)

Il campionato di Basket della Serie A1 torna protagonista assoluto in questo weekend del 11-12 novembre 2017: otto i match previsti come al solito, i cui risultati daranno un nuovo volto alla classifica, che alla vigilia della 7^ giornata, vede in testa Brescia, ferma a quota 12 punti. Rispetto però ai precedenti tutti, vediamo che il programma per questo fine settimana dedicato alla massima serie della palla a spicchi risulta più equilibrato e meno spezzato. Tre gli anticipi previsti per sabato 11 novembre e 5 quindi gli incontri programmati per la domenica 12 novembre, con due lunch match e gli altri match distribuiti lungo tutto il pomeriggio fino alla fascia serale.

GLI ANTICIPI

Come appena detto saranno tre gli incontri in programma per la giornata di sabato, i di cui palla a due però sono stati fissati per tutti alle ore 20.45. A quell’ora quindi inizierà al Palasport Pianella la sfida tra Cantù e Venezia, scontro sempre caldissimo e che vedrà la Red October particolarmente tesa per via di annose questioni societarie che potrebbe a breve decidere il futuro del club. A quanto pare la Fip infatti ha predisposto una visita ispettiva che, in caso di esito negativo potrebbe addirittura portare al ritiro della società dal campionato entro questo mese di novembre. L’altro anticipo delle ore 20.45 sarà quello tra Reggio Emilia e Pistoia, con la compagine emiliana che approderà a quota sfida con il chiaro obbiettivo di conseguire la prima vittoria della stagione in Serie A1. A chiudere il programma ecco poi un altro match tra grandi: al Pala Trento Trento sfiderà l’Olimpia Milano di Pianigiani, di ritorno all’ennesima debacle consumata in Eurolega, e desiderosa di riprendersi la prima posizione in classifica.

I MATCH DI DOMENICA

Facendo qualche calcolo e ricordando che non saranno previsti posticipi in questa 7^ giornata del Campionato di Serie A1, appuriamo quindi che saranno 5 le partite in programma domenica 12 novembre. Il programma comincerà alle ore 12.00 con il lunch match tra Avellino e Varese, incontro a cui gli irpini approdano dopo la bella vittoria in Champions League contro Nymburk. Due le partite i cui palla a due sono stati programmati per le ore 17.00 ovvero Pesaro-Brindisi e Torino-Cremona, con invece un solo incontro previsto per le ore 18.15 ovvero Sassari-Capo d’Orlando. A chiudere il calendario della 7^ giornata della Serie A1 ecco poi la partita di basket attesa alle ore 20.45 tra Virtus Bologna e Brescia: qui la Leonessa porterà a inseguire il sogno della prima posizione classifica e della settima vittoria di fila in stagione.

RISULTATI BASKET SERIE A1, 7^ GIORNATA

Sabato 11 novembre

Ore 20.45 Cantù-Venezia

Ore 20.45 Reggio Emilia-Pistoia

Ore 20.45 Trento Olimpia Milano

Domenica 12 novembre 2017

Ore 12.00 Avellino Varese

Ore 17.00 Pesaro Brindisi

Ore 17.00 Torino Cremona

Ore 18.15 Sassari-Capo d'Orlando

Ore 20.45 Virtus Bologna Brescia

CLASSIFICA SERIE A1

Brescia 12

Olimpia Milano, Venezia, Torino 10

Avellino 8

Varese, Virtus Bologna, Cremona, Sassari, Cantù 6

Trento, Pistoia, Capo d'orlando 4

Brindisi, Pesaro 2

Reggio Emilia 0

