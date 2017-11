Trento Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 7^ giornata)

Diretta Trento Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 7^ giornata si gioca sabato 11 novembre 2017 alle ore 20.45

Trento Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Luca Weidmann e Christian Borgo. Appuntamento per questa partita valida per la settima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaTrento per la sfida tra la Dolomiti Energia Trentino padrona di casa e gli ospiti lombardi della EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: si gioca oggi, sabato 11 novembre 2017 alle ore 20.45 perché la partita sarà uno dei tre anticipi del turno di campionato. Nella classifica della Lega A Trento e Milano hanno avuto fino a questo momento cammini abbastanza diversi: soli 4 punti frutto di due vittorie e quattro sconfitte per la Dolomiti Energia Trentino, per la EA7 Emporio Armani Olimpia Milano invece ecco 10 punti dovuti a cinque vittorie e una sola sconfitta. Bilancio certamente da migliorare per Trento, ma anche Milano deve cercare la vittoria, per leccarsi le ferite di Eurolega almeno in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Trento Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli Mediaset Premium e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play, ma pure in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI TRENTO

Avvio di stagione faticoso per l’Aquila che sta cercando di barcamenarsi tra gli impegni di campionato e quelli di Eurocup. Per il momento i risultati non sono dei più soddisfacenti: in coppa la squadra di Maurizio Buscaglia ha per lo meno raddrizzato la situazione vincendo mercoledì contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm (77-66). Dunque Trento adesso in Eurocup vanta due vittorie e tre sconfitte, sotto il 50% ma in un girone in cui il gruppo è compattissimo e dunque tutto è ancora possibile. Preoccupa forse di più la situazione in campionato, dove l’Aquila finalista scudetto nella scorsa stagione è reduce invece da una pesante sconfitta sul campo di Varese (93-66) e più in generale dopo le prime sei giornate, con due vittorie e quattro sconfitte, al momento sarebbe fuori dalla zona playoff. Finora le uniche soddisfazioni sono arrivate contro le emiliane, dal momento che la Dolomiti Energia ha vinto contro la Virtus Bologna (78-74) alla prima giornata e poi contro Reggio Emilia con un più netto 91-69 alla quinta, per il resto solo sconfitte, anche se naturalmente c’è differenza fra perdere di un punto a Venezia (79-78) nel remake della scorsa finale scudetto e la scoppola a Varese. Da notare che Trento ha perso sempre contro le squadre lombarde, visto che ci sono stati pure i ko con Brescia (56-66 casalingo) e Cantù (88-80 a Desio). La buona notizia è che con Milano si chiude il ‘giro di Lombardia’ almeno per il girone d’andata: ci sarà un’inversione di tendenza?

QUI MILANO

In campionato il bilancio della squadra di coach Simone Pianigiani è più che positivo: una sola sconfitta a Sassari (90-69), sia pure con ben 21 punti di scarto, circondata comunque da cinque successi che lasciano intatto per l’Olimpia Milano lo status di squadra che entro i nostri confini nazionali è la più forte in valore assoluto, come dimostra anche la vittoria in Supercoppa Italiana. Contando anche questa competizione, il bilancio è di sette vittorie su otto partite finora giocate contro altre squadre italiane. Le dolenti note arrivano quando si parla di Eurolega: si sapeva che l’inizio sarebbe stato difficile e dunque quattro sconfitte nelle prime cinque giornate erano state quasi messe in conto, ma giovedì si doveva cambiare passo ed invece è arrivato un umiliante - 32 casalingo contro lo Zalgiris Kaunas (62-94), seconda sconfitta casalinga peggiore di tutti i tempi in Eurolega per Milano. Come se non bastasse, settimana prossima ci sarà un doppio turno nella massima competizione continentale, ed è per questo motivo che l’Olimpia gioca in anticipo oggi in campionato, a sole 48 ore dalla batosta al Forum. Volendo trovare un aspetto positivo, forse tornare subito in campo farà bene a Milano, a patto di reagire nel modo giusto…

