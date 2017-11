Avellino Varese/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 7^ giornata)

Diretta Avellino-Varese: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 7^ giornata si gioca domenica 12 novembre 2017 alle ore 12.00

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino Varese - LaPresse

Avellino-Varese sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Denis Quarta e Alessandro Nicolini. Appuntamento per questa partita valida per la settima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro di Avellino per la sfida tra la Sidigas padrona di casa e gli ospiti lombardi della Openjobmetis: si gioca come anticipo dell’ora di pranzo oggi, domenica 12 novembre 2017 alle ore 12.00. Nella classifica della Lega A Avellino e Varese hanno avuto fino a questo momento un cammino abbastanza simile: 8 punti frutto di quattro vittorie e due sconfitte per la Sidigas Avellino, per la Openjobmetis Varese invece ecco 6 punti dovuti a tre vittorie e altrettante sconfitte. Il pronostico dunque potrebbe pendere dalla parte di Avellino, anche grazie al fattore campo, ma di certo questa sarà una partita molto interessante, fra due formazioni che finora hanno vissuto stagioni simili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Avellino-Varese non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI AVELLINO

Alti e bassi stanno caratterizzando la stagione della Sidigas Avellino di coach Stefano Sacripanti, che comunque finora in campionato ha fatto più che bene, con il bilancio che abbiamo già ricordato di quattro vittorie e due sconfitte, dunque 8 punti nonostante domenica scorsa, nell’ultima giornata disputata, Avellino ha dovuto incassare la beffa di una sconfitta ai supplementari contro Brindisi, che era ancora a secco di successi. In precedenza, erano arrivate una pesante battuta d’arresto in casa di una Brescia d’altronde scatenata in questa prima parte del campionato (96-75), ma anche ben quattro vittorie, una a Pistoia (71-86) ma le altre tre tutte in casa, in un PalaDelMauro che è dunque ancora imbattuto e potrebbe fare la differenza anche oggi. Ad Avellino infatti sono cadute nell’ordine Reggio Emilia (66-62), Torino (72-63) e Cantù (86-71). Il rendimento casalingo è dunque il punto di forza della Sidigas, che ha in Jason Rich un efficacissimo terminale offensivo, dal momento che con una media di 19,3 punti per partita (116 in sei incontri giocati) il giocatore di Avellino è per il momento il miglior realizzatore dell’intero campionato di Serie A.

QUI VARESE

La Openjobmetis di coach Attilio Caja ha dovuto affrontare un difficile inizio di stagione: Varese infatti ha già affrontato tre delle prime quattro della classifica, cioè Venezia, Olimpia Milano e Brescia, contro le quali ha rimediato altrettante sconfitte, pur non sfigurando in particolare nello storico derby contro l’Olimpia, perso di un solo punto al Forum di Assago (74-73). Dunque possiamo dire che i lombardi stanno facendo ampiamente il loro dovere, innanzitutto grazie al clamoroso + 31 inflitto a Cantù in un derby chiuso sul 95-64 fra il tripudio del pubblico presente a Masnago, poi ecco altri due successi nelle ultime due giornate, sfruttando al meglio il doppio impegno casalingo contro Pistoia (81-73) e Trento, la finalista scudetto della passata stagione sommersa sotto un pesantissimo 93-66. La Openjobmetis dunque potrebbe iniziare a pensare a qualcosa in più della semplice salvezza e in tal senso la difficile trasferta di Avellino potrà dare responsi importanti sul livello di competitività degli uomini di coach Caja. L’americano Antabia Waller è per il momento il miglior realizzatore di Varese, la guardia americana infatti viaggia al ritmo di 14 punti di media a partita e precede di poco Stanley Okoye, che invece ha una media di 13,7 punti per partita.

