Biella Siena/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

12 novembre 2017

Biella Siena si gioca alle ore 18 di domenica 12 novembre: è una delle partite più interessanti nel calendario della settima giornata del girone Ovest, campionato di basket Serie A2 2017-2018. Siamo al Biella Forum: la Eurotrend sta confermando quelle che erano le aspettative della vigilia e si trova in terza posizione con 8 punti, alle spalle di Casale Monferrato e Legnano. Un gruppetto di cinque squadre, con una classifica ancora piuttosto corta; la Soundreef si trova due punti più sotto, in compagnia di Cagliari e Reggio Calabria. Entrambe puntano ai playoff, ma per i piemontesi c’è anche l’ambizione, decisamente non nascosta, di salire di categoria tornando finalmente a giocare in Serie A.

Biella Siena non sarà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per assistere a questa partita; tutte le informazioni utili sulla gara del Biella Forum arriveranno dal sito www.legapallacanestro.com, che fornisce il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, e dagli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

Due partite interne e due vittorie: fino a questo momento calendario ondivago per la Eurotrend, che ha giocato quattro partite in trasferta e “recupererà” fra tre giorni, quando ospiterà Reggio Calabria. Bilancio netto in ogni caso tra le mura del Biella Forum, dove sono cadute Trapani e Leonis Roma. Affermazione netta quella sulla Lighthouse (+18), più contenuta quella contro Eurobasket (+6). In trasferta le cose vanno altrettanto bene: due le sconfitte (a Cagliari, sorprendentemente, e a Legnano in maniera netta, -17) ma anche due vittorie, quella di Rieti e quella della scorsa domenica sul campo di Latina. Partita nella quale Biella ha avuto la seconda miglior prestazione stagionale per punti segnati: 86, e curiosamente gli 88 che sono il record per quest’anno erano arrivati allo stesso modo fuori casa. La vittoria di Latina è stata frutto di un secondo periodo da 33-18 di parziale, dal quale la Benacquista non si è più ripresa; Tim Bowers ha contribuito con 22 punti prendendosi 19 tiri (e segnandone 9) e smazzando 6 assist, Amedeo Tessitori è stato determinante con 15 punti frutto di un ottimo 6/7 dal campo ed è anche andato in doppia doppia (10 rimbalzi), mitigando le 5 sanguinose palle perse. A questo proposito, la Eurotrend deve forse migliorare in questo frangente: anche Jazzmarr Ferguson (20 punti e 5 rimbalzi) ha perso 5 palloni, in più ha tirato 8/18 con il 33,3% dall’arco.

Stagione complicata al momento per la Soundreef, che arriva però dalla bella vittoria contro Eurobasket; lontano dal PalaEstra i toscani faticano, prova ne è il fatto che fino a qui hanno sempre perso venendo sconfitti da Casale Monferrato, Trapani e Scafati. Per contro, è 3-0 tra le mura amiche con le affermazioni su Agrigento, Napoli e appunto Leonis Roma, con un +21 sulla Moncada che però non è stato più ripetuto. La squadra soffre dal punto di vista realizzativo quando gioca in trasferta: se al PalaEstra ha una media di 94,3 punti segnati, lontano da casa ne ha appena 68 e soltanto una volta ha superato lo scoglio dei 70. Insomma: Giulio Griccioli deve lavorare in particolar modo sulla difesa, perchè il dato dice che questa Siena perde se non riesce a segnare tanto, e dunque serve un piano B. Che non è stato necessario domenica scorsa, in una partita dominata nel primo tempo (61-43, clamoroso il dato sui punti segnati) e che poi la Soundreef ha rischiato di gettare alle ortiche; Devin Ebanks è esploso per 25 punti con 9/14 dal campo e 8 rimbalzi, in doppia cifra anche Elston Turner (15 e 9 assist), Andrea Casella e Marko Simonovic (14) e Federico Lestini (12). Come sempre però la produzione della panchina non è stata perfetta: il solo Casella ha realizzato 14 dei 23 punti arrivati dal pino, e questo è un altro fattore nel quale Siena dovrà migliorare perchè, soprattutto in ottica playoff, la second unit dovrà essere in grado di portare di più.

Solitamente Michele Carrea utilizza un quintetto piccolo in partenza: Jazzmar Ferguson si occupa della regia, Tim Bowers e Lorenzo Uglietti sono due guardie mentre Albano Chiarastella è un’ala piccola. Si punta dunque ad avere spaziature sul perimetro e una forte componente di pericolosità dall’arco, lasciando per strada qualcosa a rimbalzo; Amedeo Tessitori è il centro, la variante sul piano potrebbe essere l’inserimento di Giorgio Sgobba in luogo di Uglietti o Chiarastella. Scelte simili per Griccioli: Lorenzo Saccaggi e Elston Turner di fatto si dividono la regia (il playmaker puro resta comunque il primo), Daniele Sandri ricopre il ruolo di ala piccola potendo comunque muoversi anche da ala, poi ci sono due uomini di peso sotto canestro come Devin Ebanks e Marko Simonovic, entrambi centri. Il numero 4 è Ebanks, che è lungo più mobile e con più soluzioni.

