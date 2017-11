Napoli Virtus Roma/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Virtus Roma: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket valida nella 7^ giornata del girone ovest della Serie A2.

12 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Napoli Virtus Roma (LaPresse)

Napoli-Virtus Roma è la partita di basket in programma oggi domenica 12 novembre 2017 alle ore 18.00 presso il Pala Barbuto e valida nella 7^ giornata del Campionato di Serie A2 girone ovest. Nuovo banco di prova quindi per la formazione di Francesco Ponticiello, che approda a questo turno con la speranza di poter trovare di fronte al proprio pubblico il primo successo stagionale. Gli azzurri infatti ormai sono l’unico club del girone ad essere rimasto ancora a quota 0 punti, e si conta a bilancio una sola sconfitta consumata ai tempi supplementari. Le speranze dei campani però potrebbe scontrarsi con la Virtus, che pure non registra un andamento entusiasmante in questo prima parte della stagione di A2. Per i giallorossi infatti si conta appena la 12^ piazza alla vigilia di queso match con 4 punti e solo due successi finora conseguiti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Napoli Virtus Roma non sarà trasmessa in diretta tv, e non ci sarà una diretta streaming video disponibile per questa partita; il sito ufficiale del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, offre però spunti interessanti e informazioni utili sulle due squadre e sulla gara, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI NAPOLI

La compagine di Ponticiello quindi torna tra le mura di casa con l’assoluta necessità di cominciare a mettere a segno qualche successo: benché il termine della stagione sia ancora molto lontano, l’ultima piazza in graduatoria comincia a spaventare gli azzurri, che da neopromossi hanno tra i loro obbiettivi proprio la permanenza in A2. Di certo c'è voglia di rivalsa in casa azzurra specialmente dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente contro Tortona, consumata con il tabellone di 87-72 per gli avversari, padroni di casa. In quell'occasione il Napoli, dopo aver subito malamente nei due quarti centrali, aveva tentato la rimonta negli ultimi 20 minuti chiudendo il parziale con un vantaggio però non sufficiente a ribaltare il tabellone. A spiccare nella partita del sesto turno la bella prestazione, solitaria, di Basabe, che ha firmato da solo 27 punti per gli azzurri, diventando anche miglior marcatore dell’incontro.

QUI VIRTUS ROMA

Se in casa del Napoli c’è poco da sorridere il bilancio rimane amaro anche negli spogliatoi della Virtus Roma, che alla vigilia di questo 7^ turno della Serie A2 è riuscita a mettere a bilancio appena due 2 successi finora. Sono quindi appena 4 i punti che la compagine giallorossa vanta al momento sufficienti, grazie anche alla differenza punti di 480:487 per la dodicesima posizione in graduatoria del girone ovest. La squadra di Fabio Corbani aveva sperato di essere riuscito a dare la svolta giusta alla propria stagione dopo le vittorie di Trapani e Tortona, ma nella giornata precedente, i capitolini hanno subito il pesante KO da parte di Casale Monferrato, al successo per 73-68 tra le mura di casa dei giallorossi. In quell'occasione la Virtus Roma aveva scontato nel tabellone finale una partenza fiacca, con Casale che invece aveva messo a tabella un vantaggio di +9 al termine del primo quarto. Contro il Napoli quindi stasera occorre che la formazione capitolina abbia imparato la lezione, ma solo il campo ci darà il verdetto.

