Pesaro Brindisi/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Lega A, 7^ giornata)

Pesaro Brindisi, partita che sarà diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Attard-Caiazza, si gioca alle ore 17:00 di domenica 12 novembre ed è valida per la settima giornata del campionato di basket Serie A 2017-2018. La partita mette a confronto due squadre che si trovano sul fondo della classifica, entrambe con una sola vittoria e con la sola Reggio Emilia alle spalle; tuttavia la Happy Casa arriva dalla vittoria casalinga contro Avellino e dunque ha il morale in ascesa, mentre la Vuelle è caduta a Capo d’Orlando proseguendo la sua striscia negativa, perciò potrebbe accusare psicologicamente l’approccio al match. Sia come sia, entrambe hanno bisogno di vincere per allontanare, almeno momentaneamente, lo spettro della retrocessione.

Quattro sconfitte consecutive per la Vuelle, che aveva fatto sperare tutto l’ambiente con la vittoria di Reggio Emilia che era seguita alla bella prestazione interna contro Brescia, ma poi è tornata ad accusare i problemi dello scorso anno. A dire il vero quello del PalaFantozzi è stato il primo vero ko pesante, perchè in precedenza gli adriatici avevano tenuto botta; vero è anche che il trend è in discesa, come evidenziato dai parziali sempre in aumento. Prima il -3 contro la Germani; poi -6 contro Bologna, -9 con Torino, -11 con Cremona e adesso il -17 in Sicilia, come se la squadra stesse progressivamente perdendo smalto e fiducia. Domenica scorsa la Vuelle era partita bene, ma un parziale di -10 nel secondo periodo, diventato 20-37 nei due quarti centrali, ha sancito la sconfitta. Non sono serviti i 12 punti e 7 rimbalzi di Eric Mika, risultato per distacco il migliore dei suoi; capitan Marco Ceron, che in settimana aveva chiesto scusa ai tifosi per la pessima prestazione contro Cremona, si è riscattato con 10 punti che però sono arrivati tirando 4/15 dal campo, e in generale tutta Pesaro ha fatto male (anche Manuel Omogbo, 7 punti e 9 rimbalzi con 3/8 al tiro e 4 palle perse). Il problema della Vuelle è che le armi per uscire dal tunnel non sono troppe; bisognerà sicuramente sistemare le percentuali, che contro Capo d’Orlando sono state pessime (41% da 2 e 21,4% dall’arco) e ritrovare la vena di Dallas Moore, 2/9 e 7 punti la scorsa domenica.

Finalmente la Happy Casa si è presa la prima vittoria: ci era andata vicina in alcune occasioni (le partite interne contro Venezia e Brescia in particolar modo) e solo per dettagli e calendario era ferma al palo. Domenica, sotto di tre punti a pochi secondi dal termine, Scott Suggs ha prima inchiodato la schiacciata del -1 e, dopo un 1/2 ai liberi di Ariel Filloy, Brindisi ha pareggiato con Milenko Tepic arrivando all’overtime. Dove Suggs e Cady Lalanne hanno dominato, tenendo sempre a distanza l’avversario e vincendo la partita con il canestro di Brian Randle. Sandro Dell’Agnello ha potuto festeggiare per la prima volta in stagione, anche perchè finalmente la sua squadra ha portato a termine lo sforzo conseguito: 46,2% dal perimetro il dato utile per vincere la partita insieme ai 42 rimbalzi (10 di Randle), cinque giocatori in doppia cifra tra i quali spicca la grande prova di Lalanne, 24 punti con 8/14 dal campo (50% dietro la linea dei tre punti) e 9 rimbalzi con appena due palle perse (e due recuperi). Adesso bisogna continuare su questa falsariga, anche se il calendario non è troppo clemente: dopo Pesaro si tornerà in casa per sfidare la Virtus Bologna, poi la trasferta di Sassari prima di tornare al PalaPentassuglia a sfidare Trento. L’obiettivo realistico è quello di raccogliere punti contro le squadre che lottano per la salvezza e, alla fine del girone di andata, essersi più o meno tirati fuori dai guai.

Il quintetto di partenza di coach Dell’Agnello è chiaro: Brindisi parte con Anthony Barber nella posizione di playmaker, Scott Suggs e Blaz Mesicek - entrambi possono ricoprire lo spot di 2 e 3, indifferentemente - completano il back court mentre a controllare il pitturato sono Brian Randle e Cady Lalanne, che ben si integrano. Gli italiani fanno parte della second unit, in particolare Marco Cardillo che ha circa 13 minuti a partita (2,8 punti) e Marco Giuri, di fatto il leader dal pino con 10,3 punti e 3,5 assist in 25,5 minuti, ideale cambio di Barber con il quale però può anche giocare insieme (con l’americano da guardia). Spiro Leka invece si affida a Dallas Moore e Manuel Omogbo come asse playmaker-centro; nel quintetto di Pesaro trovano spazio due torri, perchè anche Eric Mika è un centro di ruolo. Marco Ceron gioca come guardia, mentre per la prima volta domenica scorsa Michele Serpilli ha preso il posto di Pablo Bertone nel quintetto di partenza, anche se poi ha giocato appena 10 minuti contro i 34 dell’italo-argentino.

