Sassari Capo d’Orlando/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 7^ giornata)

Diretta Sassari Capo d’Orlando: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 7^ giornata si gioca domenica 12 novembre 2017 alle ore 18.15

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari-Capo d'Orlando (LAPRESSE)

Sassari Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Michele Rossi e Nicola Ranaudo. Appuntamento per questa partita valida per la settima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaSerradimigni di Sassari per la sfida tra il Banco di Sardegna padrone di casa e gli ospiti siciliani della Betaland Capo d’Orlando: si gioca oggi, domenica 12 novembre 2017 alle ore 18.15. Nella classifica della Lega A Sassari e Capo d’Orlando hanno avuto fino a questo momento un cammino abbastanza simile: 6 punti frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte per il Banco di Sardegna Sassari, per la Betaland Capo d’Orlando invece ecco 4 punti dovuti a due vittorie e quattro sconfitte. Il pronostico dunque potrebbe pendere dalla parte di Sassari, anche grazie al fattore campo, ma di certo questa sarà una partita molto interessante, fra due formazioni che finora hanno vissuto stagioni simili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Sassari Capo d’Orlando non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI SASSARI

Alti e bassi stanno caratterizzando la stagione del Banco di Sardegna Sassari. In particolare, in Serie A i sardi sono passati dalla gioia di avere battuto l’Olimpia Milano due domeniche fa (unica squadra italiana finora capace di battere gli uomini di Pianigiani) alla pesante battuta d’arresto di domenica scorsa sul campo di Cremona, dal momento che la Dinamo è stata battuta per 96-81 dalla Vanoli. La classifica certifica alla perfezione questi alti e bassi, visto che vittorie e sconfitte sono in parità (3-3), dunque troviamo Sassari nel gruppo di squadre a pari merito a quota 6 punti, esattamente al margine della zona playoff. Oggi dunque sarebbe fondamentale vincere, in casa contro una squadra che in classifica è dietro, per consolidare la posizione e fare un passo avanti appunto verso l’obiettivo dei playoff. La situazione può essere considerata più critica in Champions League, a causa di una sola vittoria a fronte di ben quattro sconfitte, l’ultima delle quali mercoledì sul campo della Juventus Utena, tra l’altro dopo un supplementare, per cui la fatica potrebbe pure farsi sentire sulle gambe dei giocatori della Dinamo.

QUI CAPO D’ORLANDO

La Betaland di coach Gennaro Di Carlo fa ancora peggio in Europa: i siciliani partecipano infatti alla Champions League proprio come Sassari, ma fino a questo momento Capo d’Orlando ha raccolto cinque sconfitte in altrettante partite. Va detto con onestà che per una piccola realtà è comunque già un orgoglio partecipare a una Coppa europea, ma la priorità fondamentale resta il campionato, dove i siciliani puntano a una tranquilla salvezza e magari pure ad agganciare la zona playoff, come era riuscito l’anno scorso. L’inizio era stato pessimo anche in Serie A, con tre sconfitte consecutive, pesantissime le prime due contro Pistoia in casa (57-73) e poi a Bologna (88-52). Avere almeno retto il confronto con Milano (62-68) ha però segnato una crescita per Capo d’Orlando, che in seguito ha infilato due vittorie in tre partite, a Reggio Emilia (69-75) e contro Pesaro (73-56), intervallate dalla sconfitta casalinga contro Torino (70-73). Una crescita comunque molto significativa, che se confermata con un successo esterno a Sassari potrebbe segnare un salto di qualità per i siciliani.

© Riproduzione Riservata.