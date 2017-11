Torino Cremona/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A 7^ giornata)

Diretta Torino Cremona: info streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di basket Lega A per la 7^ giornata si gioca domenica 12 novembre 2017 alle ore 17.00

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Cremona - LaPresse

Torino Cremona sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Guido Federico Di Francesco e Mauro Belfiore. Appuntamento per questa partita valida per la settima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRuffini del capoluogo piemontese per la sfida tra la Fiat Torino padrona di casa e gli ospiti lombardi della Vanoli Cremona: si gioca oggi, domenica 12 novembre 2017 alle ore 17.00. Nella classifica della Lega A Torino e Cremona hanno avuto fino a questo momento cammini abbastanza diversi: ben 10 punti frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta per la Fiat Torino, per la Vanoli Cremona invece ecco 6 punti dovuti a tre vittorie e altrettante sconfitte. Bilancio certamente non negativo per i lombardi, ma Torino sta volando e vorrà certamente vincere anche oggi per rimanere ai vertici della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Torino Cremona sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia dagli abbonati Sky sia da quelli Mediaset Premium e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play, ma pure in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI TORINO

Come abbiamo già accennato, il cammino fin qui della Fiat Torino di coach Luca Banchi è stato davvero ottimo fino a questo momento: la perla è arrivata proprio domenica scorsa, con il prestigioso successo sul parquet dei campioni d’Italia di Venezia per 91-96, al termine di una partita che per la Reyer ha significato la prima sconfitta in questo campionato e per Torino ha certificato lo status di pretendente alle posizioni che più contano. I piemontesi avevano cominciato la nuova Serie A con due vittorie consecutive a Brindisi (67-72) e poi in casa contro Sassari (97-92) al termine di una partita pirotecnica. C’era stato in seguito lo stop ad Avellino (72-63), che però con il senno di poi possiamo definire solamente un incidente di percorso visto che è stato seguito da tre successi consecutivi contro Pesaro (88-79), a Capo d’Orlando (70-73) e infine a Venezia, come abbiamo già ricordato. Dopo questi due colpaccio esterni la Fiat torna finalmente a Torino e ci sarà sicuramente grande entusiasmo al PalaRuffini, che cercherà di spingere i propri beniamini a una nuova vittoria.

QUI CREMONA

Per la Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti, quasi una sorta di Sassari bis visto che in riva al Po sono arrivati diversi protagonisti del leggendario Triplete del Banco di Sardegna, possiamo parlare di un campionato che sta andando in crescendo. Infatti Cremona aveva debuttato con due sconfitte in altrettanti derby lombardi, in casa contro Milano (60-76) e poi a Cantù (97-80), che avevano generato una certa preoccupazione, anche perché entrambe maturate con scarti piuttosto pesanti. Da allora però le cose sono nettamente migliorate: ecco infatti innanzitutto la vittoria contro Pistoia (92-77), seguita da una comprensibile battuta d’arresto sul parquet dei campioni d’Italia di Venezia (92-81) ma anche da altri due successi consecutivi, il pesante colpaccio a Pesaro (68-79) e la convincente affermazione proprio contro Sassari, maltrattata (96-81) dai tanti ex che ora cercano di fare grande anche la squadra lombarda. Cremona dunque naviga a metà classifica e vuole capire quali potranno essere le sue ambizioni, se soltanto una tranquilla salvezza o anche qualcosa in più. La partita di Torino, sia pure molto difficile, potrebbe dare risposte importanti in tal senso.

