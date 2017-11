Video/ Trento Olimpia Milano (55-74): highlights della partita (Basket Serie A1 7^ giornata)

Video Trento Olimpia Milano (risultato finale 55-74): highlights della partita di basket valida nella 7^giornata del Campionato di Serie A1 2017-2018.

12 novembre 2017 Fabio Belli

Video Trento Olimpia Milano (LaPresse)

Preziosa vittoria per l’Emporio Armani Milano in casa della Dolomiti Energia Trentino. Un 55-74 che a leggerlo a partita finita sembra senza appello, ma che in realtà ha visto Trento almeno per un tempo tenere testa alla grande all’Olimpia. La maggiore qualità ed esperienza di Milano è uscita fuori alla distanza, con Goudelock che ha trascinato la squadra nella parte iniziale del match (16 punti alla fine per lui) e Theodore che l’ha fatto invece nella seconda, chiudendo con 18 punti.

IL MATCH

Primo quarto andato però ad appannaggio di Trento, con Behanan che chiuderà la partita a quota 17 punti e con un 24-21 che lasciava presagire una partita a ben altre medie realizzative. Basti pensare che a fine match i padroni di casa avranno di fatto realizzato 24 punti nel primo quarto e solo 31 nei successivi tre. Più costante Milano che ha visto però esponenzialmente crescere il proprio rendimento difensivo, a partire dal 10-15 del secondo quarto che ha permesso all’Olimpia di arrivare all’intervallo sul 34-36, piazzando il sorpasso. Il break è nell’aria e arriva nel terzo quarto chiuso con un parziale di 20-10 per Milano, con Theodore molto preciso capace di chiudere con un 9 su 12 al tiro, mentre le giornatacce di Flaccadori (1 su 5) e Silins e Gomes (1 su 4) da 3 punti dimostrano come per Trento il disastro sotto canestro sia appena iniziato. Cambia poco nell’ultimo quarto, parziale di 11-18 e Milano che chiude a +19, divario impensabile dopo il primo quarto, ma offensivamente Trentino non ne ha davvero azzeccata più una nei restanti tre quarti di match

