Virtus Bologna Brescia/ Streaming video Rai.tv: orario e risultato live (basket Lega A, 7^ giornata)

12 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Brescia, basket Lega A 7^ giornata (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Brescia, partita che viene diretta dalla terna arbitrale Mazzoni-Paglialunga-Calbucci, è il big match nella settima giornata del campionato di basket Lega A 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 12 novembre per il posticipo serale. La capolista, ancora imbattuta, calca il parquet dello storico PalaDozza dove l’attende una Segafredo che, pur reduce dalla sconfitta del Forum e al 50% di vittorie in classifica, è una grande protagonista di questo campionato e l’ha dimostrato nelle sue prime uscite. Per entrambe l’obiettivo è un posto nei playoff, poi si vedrà fino a che punto la stagione potrà diventare gloriosa.

VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: DIRETTA STREAMING SU RAISPORT

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Brescia, essendo il posticipo serale, è in diretta tv: appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport o Rai Sport + con la possibilità di assistere alla partita anche sul sito www.raiplay.it. Per quanto riguarda la diretta streaming video, non va dimenticato che la sfida del PalaDozza, così come tutte quelle del campionato di Serie A di basket, è disponibile anche sulla piattaforma Eurosport Player, che richiede il pagamento di una quota per abbonarsi.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Fino a questo momento la Virtus ha avuto un campionato piuttosto regolare: lo dimostra il record di tre vittorie e altrettante sconfitte, con una vittoria esterna (a Pesaro) che però è stata “cancellata” dal ko interno contro Venezia. Per la neopromossa le sconfitte sono sempre state sul filo di lana: all’esordio contro Trento la squadra è crollata dopo aver dominato la partita e avuto anche 18 punti di vantaggio, contro la Reyer invece è stato fatale il quarto periodo in una gara sempre condotta e nella quale Guido Rosselli ha avuto la tripla della vittoria dopo lo 0/2 di Mitchell Watt in lunetta. Bologna in ogni caso sta facendo bene: la base degli italiani è solida e Alessandro Gentile sta dimostrando che senza pressioni può essere ancora determinante (18,8 punti, 8,5 rimbalzi e 3,7 assist ne sono la prova). Il vero collante resta però Pietro Aradori, un giocatore che a volte si nota poco ma fa tante piccole cose: viaggia a 15,8 punti, 3 rimbalzi e 2,2 assist e può essere il fattore determinante nei successi di una squadra che ha buon contributo anche da Michael Umeh e Kenny Lawson, gli eroi della promozione che la dirigenza ha confermato anche al piano di sopra dove stanno confermando di poter stare. La partita contro Brescia è una sorta di esame di maturità: la Leonessa non ha ancora perso e batterla significherebbe fare un bel passo avanti anche dal punto di vista psicologico.

QUI BRESCIA

Sinceramente nessuno si aspettava un avvio del genere da parte della Germani: già l’anno scorso Brescia aveva mostrato di avere carattere e qualità, ma il primo posto in classifica con un record di 6-0 era fuori dalle previsioni. Andrea Diana per il momento se la gode in attesa delle grandi sfide: questa innanzitutto, ma nel girone di andata la Leonessa deve ancora giocare contro Venezia e Milano (lo farà consecutivamente nella seconda metà di dicembre) oltre che a Torino e in casa contro Sassari. Nel frattempo però ha già battuto Avellino e vinto tre partite fuori casa: è soprattutto questo che fa contento il gruppo, perchè in un campionato molto equilibrato andare a vincere sui parquet degli avversari può davvero sparigliare le carte. Il “problema” per Brescia può semmai diventare quello di un’asticella troppo alta: chiaramente si prova a tenere i piedi per terra, ma una partenza del genere impone quasi che gli obiettivi diventino altri, e questo potrebbe portare pressioni al gruppo. Intanto, la scorsa domenica è arrivata la sesta vittoria contro Reggio Emilia: 16 punti di un ritrovato Marcus Landry che ha avuto qualche problema al tiro (3/9) ma è comunque stato incisivo quando serviva, mentre ormai non fanno più notizia le prestazioni di Luca Vitali (8 punti con 3 tiri e 5 assist).

GLI STARTING FIVE

Lo starting five di Alessandro Ramagli prevede che il back court sia composto da Oliver Lafayette come playmaker e da Alessandro Gentile e Pietro Aradori a dargli una mano: si tratta di tre giocatori che sanno portare la palla e hanno visione di gioco, non a caso Gentile è il migliore come assist smazzati nel roster. Sotto i tabelloni lavorano Klaudio Ndoja e Marcus Slaughter; a guidare la panchina Michael Umeh e Kenny Lawson, i due trascinatori dello scorso anno. Scelte chiare anche per Andrea Diana e la sua Brescia: Luca Vitali è ovviamente il playmaker, il fratello Michele e uno tra Lee Moore e David Moss lo accompagnano. Di solito quintetto piccolo: può partire anche Brian Sacchetti ma in ogni caso l’idea è quella di avere un 4 perimetrale, un’ala piccola che si adatta. Il centro invece è Dario Hunt, 13,3 punti e 6,2 rimbalzi nella sua stagione.

