Aris Avellino/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Aris Avellino: streaming video e tv, orario, risultato live. La partita di Champions League di basket si gioca martedì 14 novembre 2017 alle ore 18.30

14 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Aris Avellino - LaPresse

Aris Avellino si gioca questa sera, martedì 14 novembre 2017: palla a due in programma alle ore 18.30 italiane (le 19.30 locali) presso la Nick Galis Hall di Salonicco, impianto che ospita le partite casalinghe della formazione greca. La partita è valida per la sesta giornata della Basketball Champions League. Prima di questo turno la classifica del Gruppo D vede un grande equilibrio: due squadre sono in testa con un bilancio di 4-1, cioè i turchi del Besiktas e i francesi del Nanterre; ecco poi proprio Avellino al terzo posto con un positivo bilancio di tre vittorie e due sconfitte, seguita da un quartetto di squadre con un bilancio di 2-3, compresi i greci dell’Aris Salonicco ma anche i cechi del Nymburk, i polacchi dello Zielona Gora e i belgi dell'Ostenda; infine, con un bilancio di 1-4 sono ultimi ma ancora pienamente in corsa pure i tedeschi della Telekom Bonn. Ricordiamo inoltre che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di Champions League fra Aris Avellino e Scandone Avellino non sarà visibile in diretta tv, anche se su Rai Sport + HD in chiaro per tutti (canale 57) sarà disponibile salvo variazioni di palinsesto una differita alle ore 20.30 e di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma sarà visibile la differita sul sito della Rai all’indirizzo www.raiplay.it; la partita sarà trasmessa comunque da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Alti e bassi stanno caratterizzando la stagione della Sidigas Avellino sia in campionato sia in Champions League, con un bilancio che è comunque positivo sia in Serie A sia in Europa. In campionato la squadra di Stefano Sacripanti finora ha raccolto cinque vittorie e due sconfitte, dunque è quinta con 10 punti e domenica nell’ultima giornata ha vinto una partita difficile e molto combattuta contro Varese, caratterizzata dal grande equilibrio e dai punteggi bassi (65-61). La situazione in campionato è dunque più che positiva, confermando Avellino fra le squadre che dovrebbero raggiungere prima le Final Eight di Coppa Italia e poi i playoff scudetto, anche se per questi ultimi il cammino sarà ovviamente ancora molto lungo. Tutto in bilico invece in un equilibratissimo girone di Champions League, dove comunque Avellino vanta per ora due vittorie su due in casa (l’ultima settimana scorsa contro il Nymburk) e soprattutto la perla del pesantissimo successo ad Istanbul sul parquet del Besiktas, che per adesso è stato sconfitto solamente da Avellino.

